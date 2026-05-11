В центре внимания обмен пленными с РФ, мирные переговоры и Drone Deals: Зеленский заслушал доклад Умерова о контактах с США

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря Совета нацбезопасности Рустема Умерова относительно контактов с США направленных на окончание войны в Украине. По его словам, сейчас Америка не отходит от дипломатического процесса и активно участвует в вопросе обмена пленными.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Среди прочего также обсуждались мирные переговоры между РФ и Украиной, а также сотрудничество по безопасности с партнерами в рамках Drone Deals.

Киев рассчитывает на поддержку США в реализации договоренностей

"Продолжаем фактически ежедневно быть в коммуникации с представителями Соединенных Штатов. Сегодня Рустем Умеров докладывал по итогам встреч со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Важно, что Америка остается в дипломатии, и в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сейчас продолжаются контакты на необходимом уровне для согласования параметров будущего обмена. По его словам, соответствующие списки уже переданы, поэтому Киев рассчитывает на активное участие американской стороны в реализации договоренностей.

Кроме того, во время переговоров в США стороны обсудили возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров, направленных на завершение войны.

Украина расширяет международное сотрудничество в рамках инициативы Drone Deals

Отдельно секретарь СНБО проинформировал главу государства о переговорах со странами, которые заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в рамках инициативы Drone Deals.

"Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнеса", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что благодаря заключенным договоренностям Украина уже получила первые положительные результаты в энергетической сфере. В частности, речь идет об обеспечении необходимых объемов топлива для внутреннего рынка. Кроме этого, ожидаются и существенные финансовые поступления от реализации соответствующих соглашений.

"Кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы, вскоре откроем такое новое сотрудничество по безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира. Готовим новости – положительные для Украины", – резюмировал президент.

Дополняется...