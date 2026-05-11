В Украине изменилась ситуация с усыновлением детей: какие регионы в лидерах

В Украине в конце 2025 года проживало 59 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это на 4% меньше, чем годом ранее, однако количество усыновлений также снизилось.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота. В прошлом году новые семьи получили 1 150 малышей. Это на 10% меньше, чем в 2024 году. Тогда было усыновлено рекордное с начала полномасштабной войны количество малышей – 1 273 ребенка.

Как объясняет адвокат и усыновительница Инна Мирошниченко, далеко не всех детей можно усыновить. По ее словам, из примерно 60 тысяч детей, находящихся в интернатах, только около 5 тысяч имеют статус, который позволяет усыновление.

"Из 60 тысяч детей, находящихся в интернатных учреждениях, только около 5 тысяч имеют статус, позволяющий их усыновить. Остальные – это так называемые социальные сироты: они имеют родителей или законных представителей, но по разным причинам живут в институциональных учреждениях. Соответственно, формально они не могут быть усыновлены", – объяснила женщина.

Сейчас в Украине зарегистрировано 2 097 кандидатов на усыновление. Большинство из них это супружеские пары. Таких семей 1 619. Еще 479 кандидатов это одинокие люди, которые также хотят взять ребенка в семью.

Больше всего желающих усыновить ребенка проживает в Киеве и области. Таких людей насчитывается 244 и 224 соответственно. Также много кандидатов есть на Львовщине и Днепропетровщине.

Лидером по количеству усыновлений уже третий год подряд остается Днепропетровская область. Там в 2025 году новые семьи получили 136 детей. Несколько меньше малышей – 122, усыновили в Киевской области, еще 101 ребенок получил семью в Одесской области.

При этом именно на Днепропетровщине насчитывается больше всего детей-сирот и детей без родительской опеки (7 397).

Кроме усыновления, детей также устраивают под опеку или попечительство. В 2025 году таким образом новые семьи получили 6 627 детей. Это на 7% меньше, чем в 2024 году.

Инна Мирошниченко объясняет, что одной из проблем остается система поиска детей для усыновления. Кандидаты становятся на учет в своем районе и видят информацию только о детях именно из этого района.

Еще одна проблема – многие дети имеют братьев и сестер. Закон не позволяет их разделять, а большинство кандидатов готовы взять в семью только одного ребенка или максимум двух.

Также, по словам адвоката, многие усыновители ищут маленьких и здоровых детей. В то же время большинство несовершеннолетних, которых можно усыновить, старшего возраста или подростки. Часть из них имеет проблемы со здоровьем или развитием.

"Важно понимать, что дети попадают в интернатные учреждения не от хорошей жизни: они могут иметь проблемы со здоровьем или развитием, вызванные сложными условиями в биологической семье и в интернатных учреждениях. Также для большинства кандидатов важен возраст ребенка – преимущественно, ищут маленьких детей дошкольного возраста. Однако большинство детей в системе, которых можно усыновить – это дети старшего возраста, часто подростки", – подчеркнула адаокатка.

Напомним, со вступлением Украины в четвертый год войны рождаемость в стране стала стремительно падать. Все больше людей сталкиваются с бесплодием или оттягивают решение о рождении ребенка.

Также OBOZ.UA сообщал, на подконтрольной Украине территории может проживать не более 25 млн человек. На этом фоне в стране стремительно растетколичество неработающих граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!