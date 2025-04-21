Любил танго, футбол и сам готовил еду: интересные факты о Папе Римском Франциске

Утром 21 апреля скончался Папа Римский Франциск, 266-й глава католической церкви. Ему было 88 лет. С середины февраля понтифик находился в больнице в тяжелом состоянии. Франциск возглавлял церковь с 2013 года и стал первым папой-иезуитом и первым понтификом из Латинской Америки.

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OBOZ.UA публикует интересные факты о личной жизни и взглядах Франциска. Например, мало кто знает, что понтифик в юности занимался наукой и имел магистерскую ступень по химии. А к священничеству, говорят, его привела несчастливая первая любовь.

Детство и несчастливая любовь

Родившийся в Буэнос-Айресе как Хорхе Марио Бергольо, будущий Папа был старшим из пяти детей в семье итальянских мигрантов. После школы Хорхе некоторое время работал в лаборатории, где проверял продукты питания на соответствие санитарным нормам.

Одним из толчков к духовной жизни стала неудачная юношеская любовь. В 13 лет Бергольо сказал девушке по имени Амалия: "Если не женюсь на тебе – стану священником". Так и вышло. По словам Амалии, влюбленные разошлись по несогласию родителей девушки на их дружбу.

В 1958 году Хорхе Марио поступил в Общество Иисуса (ордена иезуитов), впоследствии преподавал литературу и психологию, получил философское и теологическое образование. Постепенно он прошел путь от епископа до архиепископа Буэнос-Айреса, а в 2001 году был провозглашен кардиналом Папой Иоанном Павлом II.

Избрание Папой

13 марта 2013 года, после отставки Бенедикта XVI, Хорхе Бергольо был избран Папой Римским. Он стал первым понтификом-иезуитом, первым Папой из Латинской Америки и первым, кто взял имя Франциск – в честь Франциска Ассизского, покровителя нищих и миротворцев.

Папа Франциск отказался от роскошной папской резиденции, часто самостоятельно готовил еду, носил простое платье и настаивал на близости к народу.

Его отношения с политическими кругами Аргентины были непростыми, но в мире его уважали как духовного лидера.

Интересные факты о Франциске

Взгляд на сотворение мира

Папа Франциск неоднократно высказывался в поддержку научных теорий о происхождении Вселенной, в частности, эволюции и Большого взрыва, подчеркивая, что эти взгляды не противоречат христианской вере. В выступлении перед Папской академией наук в 2014 году он заявил, что Бог – не волшебник с магической палочкой, а творец, который наделил мир естественными законами и позволил ему развиваться. По его словам, большой взрыв – это не отрицание Бога, а наоборот – проявление его творческой воли.

Папа Римский и пришельцы

Папа Франциск однажды заявил, что с радостью окрестил бы пришельцев, если бы они появились на пороге церкви. По словам понтифика, если бы Ватикан посетила инопланетная экспедиция, он не стал бы им отказывать в крещении, ведь, как он сам выразился: "Кто я такой, чтобы сопротивляться?".

Папа Римский и искусственный интеллект

В ноябре 2020 года Папа Франциск призвал молиться о том, чтобы развитие искусственного интеллекта и роботехники служило на благо человечества. Он подчеркнул, что настоящий прогресс должен способствовать уважению человеческого достоинства, а не усугублять неравенство.

Франциск о Голодоморе в Украине

В книге "О небесах и земле" Папа Франциск назвал Голодомор одним из трех самых страшных геноцидов ХХ века, наряду с трагедиями армянского и еврейского народов. Он подчеркнул, что украинцы испытали ужасные страдания в своей борьбе за свободу.

Франциск и права женщин в церкви

Папа Франциск сделал веские шаги к усилению роли женщин в католической церкви. В январе 2021 года он изменил церковное право, официально позволив женщинам активно участвовать в литургии – читать Священное Писание, помогать у алтаря и раздавать причастие во время богослужений. А уже в июле 2022 года Папа впервые в истории назначил трех женщин в Департамент по делам епископов – влиятельный орган, участвующий в отборе епископов по всему миру.

Малоизвестные факты о Папе Франциске

Франциск имел магистерские степени по философии и химии, и до служения преподавал литературу, теологию, философию и психологию.

Его любимый фильм – "Пир Бабетты" (1987), лента о силе милосердия и самопожертвования.

Среди книг Франциск особенно выделял "Божественную комедию" Данте, увлекался поэзией немецкого поэта Гельдерлина и любил музыку Бетховена.

Еще до понтификата он отказался от архиепископских апартаментов и поселился в более скромном доме. Известно, что папа сам готовил себе еду, передвигался в общественном транспорте и летал в экономклассе.

Франциск не скрывал своей любви к танго и футболу и болел за аргентинский клуб Сан-Лоренсо.

Папа Франциск еще в юности перенес сложную операцию – из-за инфекции ему удалили одно легкое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Папа Римский Франциск на Пасху обратился к верующим всего мира с пасхальной речью. Ее вместо понтифика провозгласил церемониймейстер папских богослужений Диего Равелли, сам Папа присутствовал на балконе базилики Святого Петра.

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