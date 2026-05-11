Экономика России таки проседает. Мобилизационный ресурс тоже начинает хромать на две ноги. И параллельно Украина наращивает способность для ударов вглубь территории России.

Здесь важно, что за эти годы с 22-го меняется даже не экономические показатели, сколько психологические. Парад был предтечей. И когда мы говорим о войне на истощение, этот психологический фактор может влиять как нельзя лучше. Причем, в обе стороны.

В прошлом году один из главных идеологов Кремля Владислав Сурков в интервью французскому изданию сказал, что расширение "русского мира" даже в режиме "геополитического одиночества" - это процесс органичный. Как и разделение Украины. Но в этом же интервью он говорит, что Москве главное - "не надорваться".

И вот этот момент, очень похоже, все же наступает. Правильно, но прогнозируемо.

Как бы там ни было, мы движемся к траектории "Минска-3". По сути, органической заморозки, которая будет приправлена долгим процессом согласования документов и снижения военной активности по линии соприкосновения.

По сути, сейчас Путин из-за потенциальной эскалации уже борется не за капитуляцию Украины, а за пункты, которые не дадут безусловно ему потерять статус царя. Потому что кто будет ориентироваться на вождя, который не улучшил, а на пять лет только ухудшил концептуальное восприятие России в мире и ее стратегические позиции? А они явно ухудшились. Из этой проблематичной ямы годами надо будет выбираться. И вдобавок - вкладываться в захваченные регионы, чтобы не поднять внутренних бунтов.

Психологически признать поражение Путин не может. Но и тянуть ношу, которую он на себя взвалил, уже тоже не очень может. Потому что стратегически Россия, несмотря на заявленное в 2007-м году желание, так и не смогла быть участницей новой Ялты.

А вот настоящая "Ялта" на этой неделе будет проходить в Пекине. Куда, конечно, Россию не звали. Трамп и Си встречаются после нескольких перенесенных дат. Трамп - не в лучшей позиции, потому что обременен Ираном. Си - тоже не в идеальных условиях, потому что прогнозируемое китайское "экономическое чудо" из-за региональных обострений в мире не дает возможности стать экономикой номер один.

И поэтому на повестке дня сразу будет много пунктов, которые должны сбалансировать не только двусторонние отношения, но и подготовку к сценариям, которые удовлетворят обе стороны. И это Иран, Украина и Тайвань.

Не буду расписывать, насколько каждый из этих кейсов сейчас является раздражителем для мировой экономики, здесь все понятно. Единственное, что сейчас заслуживает внимания - насколько осторожный Китай готов полноценно включиться в эти сценарии. Потому что для Пекина каждый из них - это об имиджевых и финансовых рисках.

Для США сейчас - это о тактических победах, которые Белый Дом будет продавать на выборах в Конгресс. И здесь, подозреваю, главным фактором, который может не улучшить, а наоборот обострить и так критические темы, будет характерная линия поведения Трампа. Когда он в какой-то момент не сможет переступить через собственное эго.

В целом эта встреча действительно может стать исторической, если не превратится в соревновательный процесс за право диктовать условия.