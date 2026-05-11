Экономический суицид РФ: 6 триллионов дефицита как приговор

По состоянию на май 2026 года зафиксирован фатальный разрыв между пропагандистскими ожиданиями Кремля и математической реальностью. Официальные данные Минфина РФ подтверждают: дефицит федерального бюджета только за первые четыре месяца года составил 5,8 триллиона рублей.

Это не просто цифра – это объем, превышающий весь запланированный дефицит на год вперед. Логика событий указывает на полную потерю контроля над государственными финансами. Даже при цене на нефть марки Urals в 95 долларов за баррель, которую мы видели в апреле, нефтегазовые доходы не способны закрыть эту дыру. Весь прирост от дорогой нефти нивелируется идиотской системой топливного демпфера, по которой государство выплатило нефтяникам более 200 миллиардов рублей субсидий за один месяц, лишь бы сдержать цены на бензин, которые все равно выросли на 4%. Это замкнутый круг: агрессор платит миллиарды собственным олигархам, чтобы те не грабили население слишком быстро, пока бюджет истекает кровью. Ликвидная часть "Фонда национального благосостояния" (ФНБ) сократилась до 3,6 триллиона рублей, потеряв 600 миллиардов только за квартал. При такой динамике "подушка безопасности" превратится в пустую оболочку к концу года, оставляя Силуанову лишь один путь – неконтролируемое печатание денег через аукционы РЕПО и скрытую эмиссию, что окончательно умножит покупательную способность рубля на ноль.

Технологическая деградация и инфраструктурный каннибализм

Военные усилия Украины по уничтожению тыловой логистики РФ перешли в фазу системного демонтажа критических узлов. Удары по НПЗ в Туапсе и Киришах (Кинеф) продемонстрировали уязвимость объектов, которые десятилетиями считались неприкосновенными. Анализ показывает, что эти заводы, несмотря на статус "крупнейших", являются технологически отсталыми – глубина переработки на Кинеф составляет лишь 63%. Модернизация Туапсинского НПЗ была фактически сорвана из-за тотального хищения средств, что подтверждает системную коррупцию даже в стратегических отраслях Роснефти. Пока украинские средства поражения методично выбивают ПВО и РЛС - а это уже 196 уничтоженных систем, включая 58 радаров "Небо" и 29 "Каста", – агрессор теряет способность видеть небо. Логика здесь проста: без радаров дальнего обнаружения НПЗ и нефтяные терминалы становятся беззащитными мишенями. Увеличение экспорта сырой нефти в физических объемах – это не успех, а отчаянная попытка продать хоть что-то, пока инфраструктура переработки окончательно не превратилась в металлолом.

Провал геополитического шантажа и крах ритейла

Расчет Путина на то, что конфликт вокруг Ирана поднимет цены на нефть до небес и спасет его бюджет, оказался очередной стратегической ошибкой. Нефть подорожала, но это не помогло, потому что расходы на войну растут экспоненциально, а санкционное давление делает транзакции слишком дорогими. Внутренний рынок агрессора демонстрирует признаки предсмертной агонии. Продуктовый ритейл впервые со времен пандемии зафиксировал падение посещаемости на 5-7%. Прибыли гигантов вроде "Ленты" упали почти до нуля (5 млрд рублей), а X5 Retail Group и "Магнит" балансируют на грани убыточности. Люди банально перестают покупать еду сверх минимального набора, что ведет к остановке экономики потребления. Даже манипуляции с ВВП, где Минкомсвязи рисует рост, опровергаются оценками Центробанка, который видит падение на 0,5% уже в первом квартале.

Итог и прогноз: Логика неизбежного банкротства

Вся эта система держится на "честном слове" и психологической обработке через государственные СМИ, которые смягчают термин "рекордный дефицит" до "незначительного роста расходов". Однако цифры не врут. Украина продолжает системно уничтожать энергетическое сердце РФ, выбивая наиболее прибыльные звенья цепи. Следствием станет не просто дефицит бюджета, а полный паралич государственных выплат к осени 2026 года. Математически Россия уже является банкротом. Военная машина пожирает ресурсы, которые не воспроизводятся, а уничтожение 196 радиолокационных систем означает, что каждая следующая атака на российскую инфраструктуру будет в разы эффективнее. Это финал, где агрессор оказывается без денег, без ПВО и с НПЗ, которые способны производить лишь мазут для устаревших советских котельных. Коллапс не просто близко – он уже зафиксирован в бухгалтерских отчетах Минфина РФ.