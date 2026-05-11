'Огромный экономический импульс': разведка раскрыла, какую выгоду КНДР получила от поддержки России в войне против Украины

Поддерживая Россию в войне против Украины, Северная Корея за три года могла заработать до 14 млрд долларов. Речь идет о поставках вооружения, а также направлении военных и специалистов для участия в боевых действиях.

Об этом, ссылаясь на исследовательский институт при Национальной службе разведки Южной Кореи, сообщает Nikkei. По информации исследователей, экономика КНДР в 2024 году выросла на 3,7%. Это самый высокий показатель за последние восемь лет.

В Пхеньяне заметили рост уровня благосостояния

Такое сотрудничество ослабляет эффективность международных экономических санкций, которые ввели против КНДР в 2016 году из-за ядерных испытаний и пусков баллистических ракет.

"Увеличение поставок военных материалов в Россию может вызвать долгосрочные изменения в промышленной структуре и технологических возможностях Северной Кореи", – заявил исследователь Корейского института развития Нам Джин Ук.

Стремительный рост оборонной промышленности и улучшение обеспечения энергоносителями уже влияют на жизнь жителей столицы КНДР. По словам очевидцев, в 2025 году на улицах Пхеньяна стало заметно больше дорогих автомобилей.

КНДР направила в Россию военных и специалистов

На фронте в Украине, по данным Nikkei, находятся около 10 тысяч северокорейских спецназовцев. Кроме того, России помогают тысячи инженеров и сотни операторов дронов из КНДР.

Северокорейские военные получают около 2 тысяч долларов ежемесячно. Семьям погибших обещают выплаты и элитное жилье в Пхеньяне.

КНДР также поставляла России баллистические ракеты KN-23, артиллерийские снаряды и реактивную артиллерию. В обмен Пхеньян получал иностранную валюту, энергоносители, продовольствие и военные технологии.

Напомним, северокорейская армия в войне против Украины могла потерять не менее 2,3 тыс. солдат убитыми. Именно такое количество имен указано на мемориале, который открыли в Пхеньяне.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, которые действуют на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

