Смерть Папы Франциска: что такое Sede vacante и как долго могут выбирать нового понтифика

21 апреля 2025 года Католическая Церковь потеряла своего духовного лидера - Папу Франциска. Его смерть означает начало нового и чрезвычайно важного периода для Ватикана и всего католического мира — Sede vacante, или "вакантного престола".

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Это время, когда Римский престол официально считается свободным, а Церковь готовится к избранию нового понтифика. В эти дни жизнь Ватикана продолжается, но по совсем другим правилам.

OBOZ.UA предлагает узнать, что такое Sede vacante, и когда выберут нового Папу Римского после кончины Франциска.

Sede vacante наступает либо после смерти Папы, либо в случае его отречения, что является более редким явлением. После официального подтверждения смерти понтифика – через церемонию, во время которой камерленго трижды обращается к Папе на имя, данное при крещении, и не получает ответа – начинаются приготовления к конклаву. Этот ритуал является частью древней традиции, укоренившейся в церковной жизни на протяжении веков.

Во время Sede vacante управление Католической Церковью временно берет на себя Коллегия кардиналов, возглавляемая камерленго. В то же время, все чиновники Римской курии, за исключением трех человек — камерленго, декана Коллегии кардиналов и Великого пенитенциария — автоматически теряют свои должности. Коллегия отвечает не только за подготовку к конклаву, но и за организацию похорон покойного Папы.

Согласно папским правилам, конклав должен начаться не позднее 18-го дня после смерти Папы, хотя у Коллегии есть некоторая свобода в выборе конкретной даты. В современную эпоху Sede vacante обычно длится не дольше трех недель, однако в средние века эти периоды могли затягиваться на годы. Самый длинный Sede vacante был между 1268 и 1271 годами, когда кардиналы не могли достичь согласия в течение почти трех лет.

Период вакантного престола имеет свой визуальный символ — специальный герб Sede vacante, заменяющий папский. Он изображается на монетах и почтовых марках, выпускаемых в настоящее время Ватиканом. Вместо профиля папы на монетах изображены те же символы, что и на гербе камерленго.

История знает немало разных по продолжительности периодов Sede vacante. В XIX—XX веках они продолжались от 13 до 20 дней. Самым коротким считается период между Пием IX и Львом XIII в 1878 году – всего 13 дней, а самым длинным в новейшей истории – 63 дня между Пием VIII и Григорием XVI.

OBOZ.UA ранее писал, что смерть Папы Франциска начала новую страницу в истории Католической Церкви. В ближайшие недели кардиналы со всего мира соберутся на конклав, чтобы путем тайного голосования выбрать следующего преемника святого Петра. До этого момента мир будет наблюдать за Ватиканом в период неопределенности, ожидая появления белого дыма — символа рождения нового понтифика.

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