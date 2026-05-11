'Страна из авторитарной становится тоталитарной': российская оппозиционерка убеждена, что ситуация в РФ входит в кризисный момент

Российская оппозиционерка Ольга Курносова считает, что ситуация в РФ приближается к кризисному моменту. По ее словам, страна постепенно переходит от авторитарной модели к тоталитарной, а признаки этого видны как в политической жизни, так и в повседневном существовании граждан.

Курносова в эксклюзивном интервью OBOZ.UA прокомментировала материал The Economist, в котором говорилось об утрате российским диктатором Путиным монополии на будущее России. Аналитики издания обратили внимание, что чиновники, губернаторы и бизнес начинают все чаще обсуждать будущие сценарии развития страны отдельно от решений Кремля.

Оппозиционерка считает это важным сигналом.

Кризисные признаки

По словам Курносовой, ни одна политическая монополия не может существовать бесконечно. Она подчеркнула, что сам факт подобных дискуссий внутри российских элит уже свидетельствует о серьезных изменениях.

"С точки зрения исторического процесса никакая монополия на будущее в принципе невозможна, и уж тем более монополия Путина. Это вещь безусловная", – сказала она.

Оппозиционерка добавила, что пока еще рано говорить о полностью сложившейся "революционной ситуации", но признаки глубокого кризиса уже заметны. По ее словам, главный вопрос заключается в том, как именно этот кризис будет решаться и будет ли часть элит готова к активным действиям.

Она также вспомнила мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина как пример того, что сигналы о необходимости перемен появились еще несколько лет назад.

"Даже тот самый мятеж Пригожина показал, что уже тогда были определенные признаки того, что ситуацию нужно менять. А сколько времени прошло? Три года", – отметила Курносова.

Разрушение контракта

Отдельно оппозиционерка прокомментировала тему так называемого социального контракта между российской властью и обществом. Речь идет о модели, при которой граждане не вмешиваются в политику, а государство, со своей стороны, не ограничивает их частную жизнь.

Курносова убеждена, что этот механизм фактически перестал существовать еще после объявления частичной мобилизации в 2022 году.

"На мой взгляд, он давно разрушен, еще в 2022 году указом о частичной мобилизации", – сказала она.

По словам оппозиционерки, после первой волны мобилизации власть увидела негативную реакцию общества и временно ослабила давление. Но впоследствии, говорит она, процесс разрушения договоренностей между государством и гражданами только усилился.

Усиление контроля

Курносова заявила, что нынешняя ситуация в России характеризуется не только цензурой или ограничением интернета. Она считает, что изменения затрагивают практически все сферы жизни.

"Это и интернет, и экономические проблемы, практически ухудшение жизни людей и так далее", – объяснила она.

Оппозиционерка также обратила внимание на вопрос личной безопасности граждан. По ее словам, ранее государство гарантировало определенный уровень стабильности в обмен на политическую пассивность населения. Но теперь эта схема больше не работает.

"Контракт был более сложным. Он предусматривал, во-первых, безопасность, во-вторых, невмешательство в политическую жизнь. В обмен на это государство тебя не трогает", – сказала Курносова.

Она добавила, что такая модель могла существовать только в условиях авторитарной системы. Сейчас же, по ее мнению, Россия демонстрирует черты уже другого типа государства.

"Мы видим все признаки тоталитарного государства. А тоталитарное государство всегда будет вмешиваться в твою личную жизнь", – заявила оппозиционерка.

И хотя публичных проявлений недовольства в России сейчас немного, она считает, что общество постепенно осознает масштаб изменений. Возможно, не все готовы говорить об этом открыто, но напряжение, по ее словам, накапливается.

Признаки изменений

Курносова подчеркнула, что нынешняя ситуация в РФ является результатом не одного решения, а длительного процесса усиления контроля. Речь идет о репрессиях, давлении на медиа, преследовании оппозиции, ограничении доступа к информации и все более жестком надзоре за гражданами.

В то же время она обратила внимание, что экономические проблемы также влияют на настроения внутри страны. По ее словам, люди сталкиваются с ухудшением уровня жизни, а это постепенно разрушает прежнюю модель отношений между обществом и властью. Подобные оценки в последнее время звучат и от международных аналитиков, и от представителей российских элит.

