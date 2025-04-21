Что делают, когда умирает Папа Римский: как выбирают нового

В понедельник, 21 апреля 2025 года, в Ватикане скончался Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет. Причина смерти папы пока не разглашается, однако известно, что в феврале 2025 года он был госпитализирован с двусторонней пневмонией. 23 марта понтифика выписали из больницы, однако он передвигался на колесном кресле и должен был дышать через кислородные трубки.

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OBOZ.UA предлагает узнать, что делают в Ватикане после смерти папы и как выбирают нового патриарха. Этот процесс имеет давние традиции и глубоко символическое значение для христиан всего мира.

Смерть папы Римского

После смерти Папы Римского в Католической Церкви начинается четко регламентированная процедура, охватывающая период траура, подготовки и, наконец, избрания нового главы Церкви. Первым шагом после констатации смерти Папы является официальное объявление этого известия. Этим занимается кардинал-камерленг Священной Римской Церкви (один из высших должностных лиц Ватикана), который также отвечает за управление делами Церкви в период Sede vacante (вакантного престола). После подтверждения смерти проводятся соответствующие церковные таинства и готовится тело понтифика к прощанию.

Наступает период траура, который длится девять дней и называется Novendiale. Траур длится девять дней после смерти Папы Римского. Это древняя церковная традиция, включающая в себя ежедневные богослужения, молебны и официальные церемонии в память об умершем понтифике. Центральным местом проведения обрядов является собор Святого Петра, где каждый день собираются кардиналы, духовенство, дипломаты и верующие со всего мира.

Цель Novendiale — не только молитва об упокоении души Папы, но и достойное прощание с ним как духовным лидером миллионов католиков. Этот период также время подготовки к выборам нового Папы, которые состоятся на специальном собрании кардиналов — конклаве.

Ежедневные мессы сопровождаются торжественными ритуалами и воспоминаниями о служении покойного понтифика. Последний, девятый день, завершается особой службой, символизирующей завершение траура и открытие нового этапа для Католической Церкви.

Novendiales служит не только религиозным, но и символическим событием, объединяющим католиков в общем почитании памяти и ожидании нового духовного руководителя. В течение этого времени проходят поминальные службы по умершему Папе. В этот период также начинается приготовление к избранию нового понтифика.

Как выбирают нового папу Римского

Ключевую роль в процессе избрания нового Папы играет Коллегия кардиналов. Именно кардиналы, еще не достигшие 80-летнего возраста на момент начала вакансии Престола, имеют право участвовать в выборах. Они собираются в Ватикане для участия в Папском Конклаве.

Папский Конклав – это собрание кардиналов-избирателей для избрания нового Папы. Он проходит в Сикстинской капелле в Апостольском дворце в Ватикане. Процесс Конклава чрезвычайно тайный. Кардиналы находятся в изоляции от внешнего мира и все средства связи запрещены. Это делается для обеспечения духовной атмосферы и избегания какого-либо давления извне на избирателей.

Выборы Папы проходят по четкому регламенту, включающему ежедневные голосования, молитвы и церемонии, которые могут длиться несколько дней или даже недель. В первый день возможно только одно голосование, а дальше — по четыре: два утром и два вечера.

Если в течение трех дней не удается достигнуть согласия, голосование приостанавливается на день для молитвы. В дальнейшем каждые семь безуспешных туров голосования сопровождаются перерывами и обращениями к старшим членам Коллегии кардиналов — диакону, пресвитеру или епископу. При длительном безрезультатном голосовании кардиналы могут оставить только двух кандидатов с наибольшей поддержкой или согласиться на избрание Папы абсолютным большинством голосов.

Процедура голосования состоит из трех этапов: подготовки бюллетеней (pre-scrutinium), самого голосования (scrutinium) и подсчета результатов (post-scrutinium). Перед вбрасыванием бюллетеня каждый кардинал дает присягу перед Богом, а сам бюллетень остается анонимным — в отличие от исторических практик, когда его подписывали.

Все бюллетени хранятся в специальной урне, а после подсчета голосов сжигаются. Именно дым из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует о результате: черный — если Папа не выбран, белый — если нового понтифика уже выбрали. Во избежание путаницы с 2005 года белый дым сопровождается также колоколами.

Когда один из кандидатов набирает необходимое количество голосов, кардинал-декан задает ему исторический вопрос: "Принимаешь ли ты избрание на Верховного Первосвященника?" В случае согласия новоизбранный Папа избирает новое имя, которое публично объявляется с балкона Собора святого Петра.

Перед выходом к верующим новоизбранный понтифик заходит в так называемую "комнату плача", где переодевается в белую папскую одежду. После этого он принимает поздравления от других кардиналов в капелле, а затем появляется на лоджии собора, чтобы дать первое благословение "Urbi et Orbi" – Городу и миру.

Кульминацией процесса становится историческая фраза, произнесенная кардиналом-протодиаконом: "Habemus Papam!" — "Имеем Папу!". Этот момент символизирует рождение нового духовного лидера для миллионов католиков по всему миру.

Длиннейший и кратчайший конклав в истории католической церкви

История Католической Церкви знает немало примеров, когда избрание нового Папы занимало разные промежутки времени – от нескольких часов до нескольких лет. Продолжительность процесса выборов, известного как Конклав, зависела от многих факторов, включая политические обстоятельства, количество кардиналов и сложность достижения консенсуса. История помнит как очень длительные, так и рекордно короткие периоды вакансии Святого Престола.

Самый продолжительный Конклав в истории Католической Церкви длился невероятные 33 месяца или 1009 дней. После смерти Папы Климента IV в ноябре 1268 года 18 кардиналов собрались в Витербо, чтобы избрать его преемника. Однако процесс затянулся более чем на два с половиной года, и только 1 сентября 1271 года кардиналам удалось достичь компромисса и избрать архидьякона из Льежа Тедальдо Висконти, который принял имя Григория X. дворце, чтобы ускорить принятие решения.

В истории Католической Церкви были и гораздо более быстрые случаи избрания понтифика. Самым коротким считается Конклав, состоявшийся 31 октября 1503 г. и избравший Папу Юлия II всего за несколько часов. Достаточно быстро, уже в первый день Конклава, был избран Папа Пий XII. Избрание Папы Иоанна Павла II в 1978 году также не заняло много времени – его избрали через два дня после восьми туров голосования.

Продолжительность пребывания на папском престоле

Кроме продолжительности самого Конклава, интересна статистика относительно продолжительности пребывания понтификов во главе Католической Церкви. Дольше всего за всю историю, по разным источникам, руководил Церковью Святой Петр – от 34 до 37 лет. Среди его преемников самыми продолжительными были понтификаты Пия IX (31 год), Иоанна Павла II (26 лет и 5 месяцев), Льва XIII (25 лет) и Пия VI (24 года).

В противоположность долговременным понтификатам, история знает и примеры очень короткого пребывания Папы на престоле. Меньше всего смогли управлять Церковью: Урбан VII – всего 13 дней (в сентябре 1590 года), Бонифаций VI – 16 дней, Целестин IV – 17 дней, Теодор II – 20 дней. Эти случаи являются скорее исключениями, подчеркивающими непредсказуемость истории.

Конклавы XX-XXI веков

В XX-XXI веках произошло несколько Конклавов, избиравших преемников Святого Петра. Начавшийся недавно Конклав (речь о Конклаве 2013 года, который избрал Папу Франциска, поскольку текст датируется этим периодом), является десятым за этот период. В 1903 году после смерти Папы Льва XIII его преемником стал Пий X, избранный через пять дней. Его преемника, Бенедикта XV, избрали через четыре дня.

Следующие Конклавы XX века также были относительно быстрыми: в феврале 1922 года был избран Папа Пий XI (за пять дней), в марте 1939 – Пий XII (накануне Второй мировой войны), в октябре 1958 – Иоанн XXIII, в июне 1963 – Павле. В августе 1978 года был избран Иоанн Павел I, который провел во главе Церкви всего 33 дня. После его смерти, 16 октября 1978 года, Папой Римским стал Иоанн Павел II, избранный за два дня и возглавлявший Церковь более 26 лет. Последний Конклав, избравший Папу Франциска, произошел после отречения Папы Бенедикта XVI, чрезвычайно редкого случая в истории.

OBOZ.UA ранее писал о болезни папы Франциска и о том, что он говорил о войне в Украине.

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