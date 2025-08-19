Неудачный трансфер в Молдову: в Одесской области разоблачили незаконных 'перевозчиков' уклонистов за границу. Фото

В Одесской области были разоблачены очередные незаконные "перевозчики" нарушителей за границу. Они пытались переправить уклонистов через Молдову, но трансфер оказался неудачным.

Об этом сообщили в ГПСУ. Отмечается, что вблизи границы между Украиной и Молодово пограничники остановили легковушку, в которой ехало сразу восемь пассажиров. Один из них был администратором Telegram-канала и должен был указать шестерым "клиентам" безопасный путь в непризнанное Приднестровье.

"Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду ГПСУ разоблачили еще одну схему незаконной переправки граждан за границу", – говорится в сообщении пограничников.

За это уклонисты заплатили организатору от $7,5 до $8,5 тысяч в криптовалюте, еще 5000 грн стоили услуги водителя. Теперь обоим грозит уголовная ответственность. На пассажиров составлены админпротоколы. Средства и автомобиль изъяли.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники вблизи Ужгорода поймали двух уклонистов, которые планировали пересечь границу довольно интересным способом. Мужчины пытались сбежать в Европу на электросамокатах.

Стоит отметить, что мужчины уже не впервые пытаются "оригинально" покинуть Украину. Так, в Винницкой области пограничники обнаружили нарушителя, который пытался улететь в Молдову на параплане, приобретенном в интернете за 500 евро.

А в Измаиле разоблачили отца и сына, которые прятали мужчин призывного возраста в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп грузового автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области сотрудники ГПСУ разоблачили мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины рейсовым автобусом. Уклонист выдавал себя за женщину, надев парик и платье. Но такое путешествие продолжалось только до контрольного поста пограничников.

