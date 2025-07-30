Надел парик, очки и платье: в Одесской области разоблачили мужчину, который пытался выехать из Украины рейсовым автобусом. Фото и видео

В Одесской области пограничники разоблачили мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины рейсовым автобусом. Нарушитель пытался выдать себя за женщину, надев парик и платье.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины 30 июля. Сейчас материалы дела переданы в суд.

Детали

Случай произошел на автодороге "Одесса-Рени". Пограничники Белгород-Днестровского отряда во время проверки документов у пассажиров автобуса заметили человека, "одетого в стиле total-black – черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье".

"Выяснилось, что лицо, которое направлялось как барышня, на самом деле 30-летний мужчина. Он рассказал, что чтобы "сменить пол", одежду приобрел в секонд-хенде города Одессы. К тому же путешественник ехал вместе со своей сожительницей", – говорится в сообщении.

Чтобы не привлекать внимание лишний раз, они заняли последние места в автобусе. Но такое путешествие длилось недолго – лишь до контрольного поста пограничников.

Что грозит нарушителю

Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

Что предшествовало

Украинские пограничники в Одесской области разоблачили очередную схему переправки военнообязанных лиц в Молдову. Незаконные действия стоили "клиентам" организатора схемы от 130 до 150 тысяч гривен. Выявить потенциальных нарушителей в максимально сжатые сроки помогла оперативная информация.

А в Черновицкой области также разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Так, в грузовом микроавтобусе везли трех мужчин призывного возраста, которые намеревались нелегально попасть в Молдову.

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