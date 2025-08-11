'Тайники' вышли на новый уровень: пограничники разоблачили отца и сына на 'схеме' с перевозкой уклонистов в Румынию. Фото и видео

В Измаиле работники Государственной пограничной службы разоблачили отца и сына на интересной "схеме" по перевозке военнообязанных мужчин за границу. Они прятали уклонистов в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп грузового автомобиля.

Об этом сообщили на сайте ГПСУ 11 августа. За свои услуги родственники брали 8 тыс. долларов с человека.

"Во время проверки двух грузовиков МАН, которые ехали к границе с Румынией, у пограничников возникли подозрения. И не зря. Трех мужчин из Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей нашли спрятанными туда, куда, по мнению хитрецов, никто не заглянет – в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп", – говорится в сообщении.

Такой тайник несет в себе потенциальную опасность. Во время движения автомобилей уклонисты сидели в кабинах, однако приближаясь к блок-постам, прятались в ловушки.

Мужчины находились между металлическими подвижными конструкциями без доступа к вентиляции, подвергая себя серьезной угрозе для здоровья и жизни. Ни один из них не имел документов для законного пересечения границы.

За так называемое "путешествие" каждый военнообязанный должен был заплатить по 8 тысяч долларов. Авантюрный и опасный план отца и сына сорвался благодаря внимательности пограничников.

Какое наказание грозит нарушителям

Против организаторов открыто уголовное производство по ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. На самих желающих покинуть страну составлены админпротоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

Напомним, в Винницкой области пограничники обнаружили нарушителя, который пытался сбежать в Молдову неординарным способом. Уклонист хотел полететь на параплане, приобретенном в интернете за 500 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области сотрудники ГПСУ разоблачили мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины рейсовым автобусом. Уклонист выдавал себя за женщину, надев парик и платье. Но такое путешествие длилось только до контрольного поста пограничников.

