Формула-1 по-закарпатски: в Ужгороде поймали двух уклонистов, которые пытались пересечь границу на электросамокатах. Фото

Украинские пограничники вблизи Ужгорода поймали двух уклонистов, которые планировали пересечь границу довольно интересным способом. Мужчины пытались убежать в Европу на электросамокатах.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины 15 августа. Правонарушителей ждет административная ответственность.

Что известно

"Формула-1 по-ужгородски: нарушители пытались пересечь границу на самокатах", – говорится в сообщении.

Во время допроса мужчины признались, что хотели обойти пункты пропуска и в дальнейшем попасть в страны Европейского Союза. Там они планировали найти жилье, работу и избежать уголовной ответственности.

Уклонисты продумали маршрут и, пользуясь знанием местности, отправились в путь, однако пограничники задержали беглецов за 300 км до государственной границы.

"После установления всех обстоятельств дела они будут привлечены к админответственности", – указано в сообщении.

Стоит отметить, что мужчины уже не впервые пытаются "оригинально" покинуть Украину. Так, в Винницкой области пограничники обнаружили нарушителя, который пытался улететь в Молдову на параплане, приобретенном в интернете за 500 евро.

А в Измаиле разоблачили отца и сына, которые прятали мужчин призывного возраста в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп грузового автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области сотрудники ГПСУ разоблачили мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины рейсовым автобусом. Уклонист выдавал себя за женщину, надев парик и платье. Но такое путешествие длилось только до контрольного поста пограничников.

