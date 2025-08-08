'Авиарейс отменен': на Винниччине задержали мужчину, который пытался перелететь границу на параплане. Фото

В Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили нарушителя, который пытался сбежать в Молдову неординарным способом. Мужчина хотел полететь на параплане, приобретенном в интернете за 500 евро.

Военнообязанный уже привлечен к административной ответственности. "Авиарейс отменен", – пошутила пресс-служба ГПСУ и поделилась подробностями на официальном сайте.

Задержанным оказался 48-летний житель Хмельнитчины. Планируя незаконно покинуть территорию вне пунктов пропуска, мужчина сразу отверг наземные маршруты, зато хотел "взять" границу с высоты птичьего полета.

Он "решил, что документы ему ни к чему, маршрут можно проложить на глаз, а главное – верить в удачную посадку", отметили в Госпогранслужбе Украины.

Стартовать нарушитель хотел в открытом поле, а дальше лететь в направлении Молдовы. "Все, что прихватил для этой воздушной авантюры – параплан, приобретенный в интернете за 500 евро, и уверенность, что законы аэродинамики сработают в его пользу", – заявили в ГПСУ.

Планы украинца так и остались лишь планами. Полет, который мог завершиться трагедией, пограничники остановили еще на этапе подготовки.

"Летчик" задержан и привлечен к административной ответственности", – отчитались представители Государственной пограничной службы.

Кто из военнообязанных имеет право пересекать границу во время военного положения:

– забронированные на период мобилизации;

– признанные непригодными к службе по состоянию здоровья;

– многодетные родители, воспитывающие трое и более детей в возрасте до 18 лет;

– родители-одиночки;

– граждане, сопровождающие лиц с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе;

– лица, имеющие несовершеннолетних детей и мужа/жену, проходящего военную службу;

– лица, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;

– военнослужащие, выезжающие за пределы страны для лечения, реабилитации или обучения, а также другие категории, предусмотренные статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Раздельнянском районе Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили девять мужчин, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Они трое суток добирались туда пешком, преодолевая значительное расстояние под палящим солнцем.

