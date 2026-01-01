На Полтавщине отец двоих детей уклонился от мобилизации и получил приговор суда: как наказали

На Полтавщине суд рассмотрел дело мужчины, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Свой поступок он объяснил семейными обстоятельствами, в частности необходимостью ухода за ребенком.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений. Дело мужчины рассматривал Зеньковский районный суд.

Суд установил, что мужчина получил повестку, но проигнорировал ее без уважительных причин.

Из материалов дела следует, что в июле 2024 года военно-врачебная комиссия признала обвиняемого годным к прохождению службы. После этого ему вручили повестку.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что содержит двух несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность и нуждается в постоянном лечении. Кроме того, он рассказал, что помогает Вооруженным силам Украины.

Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации. В качестве наказания суд назначил ему два года испытательного срока.

