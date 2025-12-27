На Полтавщине мужчина не продлил своевременно отсрочку и поплатился: какое решение принял суд

В Полтавской области суд наказал мужчину, который содержит малолетнего ребенка и пожилую мать, за нарушение правил мобилизации. Фигурант дела не продлил своевременно отсрочку и отказался от повестки.

Сначала его приговорили к трем годам тюрьмы, но потом заменили реальный срок условным. Об этом говорится в приговоре Чутовского районного суда Полтавской области.

Подробности дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый не продлил отсрочку от мобилизации, потому что думал, что срок ее действия два года, а не год. В июле 2025 года военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию.

Медкомиссия признала мужчину пригодным к военной службе. После этого ему пытались вручить повестку на отправку в учебный центр, но он получать ее отказался и заявил, что не желает служить.

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что ухаживает за 86-летней матерью, которая нуждается в помощи и не имеет других родственников. Ранее у подсудимого была отсрочка, но на момент отказа от повестки справка утратила силу, поскольку фигурант ее не продлил. Свою вину нарушитель полностью признал, раскаялся и добавил, что уже имеет новую отсрочку, которая будет действовать до завершения мобилизации.

Судья учел, что обвиняемый ранее не имел судимостей, содержит малолетнего ребенка и пожилую мать. За содеянное мужчина в течение года будет находиться на испытательном сроке. Сначала его приговорили к трем годам заключения, но решили заменить реальный срок условным.

