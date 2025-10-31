'Мы становимся более реалистичными': Либанова объяснила, как изменились представления украинцев об условиях завершения войны

Сегодня большинство украинцев понимает, что вернуться к границам 1991 года почти не реально. Куда важнее сохранение жизни наших военных и мирных граждан.

Видео дня

Однако люди не готовы принять и любой мир, в том числе, который нам навязывает Россия. Такое мнение директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова высказала в рамках проекта "Орестократия".

"Знаете, мы становимся более реалистичными. Мы понимаем, что вернуть сегодня границы 1991-го года вряд ли реально, за это придется платить слишком большую цену. Что-то вернуть можно. Я думаю, что удастся вернуть юг, включая Крым... Я так думаю. Так подсказывает моя интуиция. С Донбассом значительно сложнее", – объяснила эксперт.

Люди не готовы к окончанию войны

Она отметила, что война не завершится в этом году, поскольку общество еще не готово к этому. Хотя социологи фиксируют рост усталости от войны и усиление стремления к миру, это не означает готовность украинцев принять любые условия ради его достижения.

"Сегодня мы не готовы (к окончанию войны. – Ред.), скажем так. Политики, возможно, готовы принять мир по нынешней линии разграничения. Ведь мы зависимы от помощи, и если будет жесткое давление на нас, то мы вынуждены будем на что-то пойти", – сказала Либанова.

Она убеждена, что люди должны дойти до понимания того, что лучше "отдать" определенную территорию, которую можно вернуть позже, поскольку потерянные жизни не вернуть. Но чтобы это объяснить, нужно единство между оппозицией и властью, которого пока нет.

"Есть вещи, которые уже сегодня можно объяснять и даже объяснить, а есть такие, к которым общество еще не готово. И самое неприятное то, что мы не совсем понимаем, к чему общество готово. Если, скажем, нам сегодня скажут, что вот за мир надо подписать обязательство воздержаться от вступления в НАТО на 10 лет, думаю, что общество это воспримет легко", – отметила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи.

Либанова объяснила, что надо найти моральных авторитетов, которым доверяют люди. Что-то вроде Любомира Гузара или Мирослава Поповича.

"Для меня сейчас безусловный моральный авторитет – это Владимир Горбулин, историк Ярослав Грицак", – подчеркнула эксперт.

Военные и политика – это разные вещи

В то же время по ее словам, военные в политике не является лучшим вариантом.

"Я боюсь партии военных. Ведь есть очень плохие исторические аналогии. При всем уважении к украинским защитникам, военные привыкли управлять безапелляционными командами... Я не хочу, чтобы моей Родиной, моим народом так руководили. Я хотела бы, чтобы со мной говорили, доказывали необходимость и объясняли ценность, результаты того или иного решения. Военные так не будут заморачиваться", – сказала эксперт.

Вместе с тем Либанова убеждена, что украинская армия сдала "фантастический" экзамен на политическую или гражданскую нацию.

"И этого у нас уже не заберет никто. Какой бы ни была власть после войны, мы – зрелая политическая нация. Европейского типа, кстати (не азиатского), которому не присуща склонность к диктатуре", – резюмировала она.

Напомним, ранее Либанова спрогнозировала, какое количество украинских граждан может вернуться домой после окончания войны и какие условия для этого нужны.

Как писал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на сложность ситуации, Украина приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Однако, быстро закончить ее невозможно. По его словам, завершение боевых действий требует времени, ресурсов и осторожного подхода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!