'Мы изучаем опыт других стран': Либанова дала прогноз, сколько граждан вернется в Украину после окончания войны

Основным фактором, который определяет решение людей возвращаться из-за границы, остается вопрос безопасности. Также все зависит от продолжительности войны: чем быстрее все закончится, тем скорее человек окажется дома.

Такое мнение директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова высказала в рамках проекта "Орестократия". Она отметила, что после окончания войны в Украину вернется треть граждан.

При каких условиях люди будут возвращаться в Украину

По словам эксперта, есть несколько причин такого решения украинцев. Например, часть людей не смогла полностью адаптироваться за рубежом. Многие женщины имеют маленьких детей, что затрудняет возможность работы, но, добавила Либанова, около 70% украинок трудоспособного возраста уже трудоустроена, о чем свидетельствует польская статистика.

Также некоторые граждане выезжали вместе с больными родственниками. На решение также влияют другие факторы: удалось ли адаптироваться, соответствует ли найденная работа предыдущей специальности, профессии и социальному статусу, как дети чувствуют себя в школе или детском саду. Важную роль играет и ситуация в Украине – наличие жилья, семьи или близких.

Либанова убеждена, если выехала вся семья, решение может быть одним, а если кто-то остался дома – другим. Отдельно учитывается, где находится отец семьи: если он сейчас на фронте и не имеет стабильных перспектив после войны, вопрос воссоединения семьи остается открытым.

Менее половины украинцев вернется в Украину

"Мы изучаем очень внимательно опыт других стран, которые подобные ситуации пережили. Наиболее релевантным представляется опыт балканских государств: там войны более-менее подобные были, но значительно короче – туда возвращалась треть. В 2022-м я мечтала, что вернется 60%. Теперь это нереально. Потому что люди теперь будут "взвешивать" ситуацию значительно тщательнее", – объяснила эксперт.

Если говорить о патриотизме, то, по словам Либановой, в начале полномасштабного вторжения он был на высоком уровне.

"В течение первых двух недель, по данным наших пограничников, 200 тысяч мужчин вернулись в Украину. 200 тысяч. Они прекрасно понимали, куда едут. Есть ли сейчас такой потенциал? Боюсь, что нет. С этим надо считаться. Поэтому, я думаю, что все же треть вернется", – отметила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи.

Она также рассказала о своей поездке на совещание во Всемирный банк по помощи Украине. Один из представителей спецслужб заявил, что после завершения войны страны, которые приняли украинских беженцев, будут применять все возможные механизмы для их возвращения домой. Поэтому дальнейшее упрощение условий легального пребывания украинцев за рубежом не планируется.

