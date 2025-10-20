"Точно вам говорю": Зеленский дал важный прогноз относительно завершения войны в Украине

Несмотря на сложность ситуации, Украина приблизилась к возможному завершению войны с Россией, но быстро закончить ее невозможно.

Об рассказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами. На событии присутствовал корреспондент OBOZ.UA.

Глава государства отметил, что Украина приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Однако этот процесс остается сложным и длительным. По его словам, завершение боевых действий требует времени, ресурсов и осторожного подхода.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", – отметил президент Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что не стоит сравнивать российско-украинскую войну с конфликтом на Ближнем Востоке, ведь речь идет о разной истории, а еще масштаб и интенсивность боев.

"Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и к сожалению, большие потери. Но это не сопоставимо"

