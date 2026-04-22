Могут ли мобилизовать многодетных родителей в Украине: детальное объяснение

В Украине военнообязанные мужчины, которые воспитывают трех и более детей, могут получить отсрочку от мобилизации. В то же время это право действует только при соблюдении определенных условий.

В частности, отсрочку могут не предоставить, если отсутствуют подтверждения фактического содержания детей или совместного проживания с ними. Подробнее в комментарии "Суспільному" рассказала адвокат Руслана Слободянюк.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Какие документы нужны для оформления отсрочки многодетным родителям

Оформить такую отсрочку можно через приложение Резерв+ или путем обращения в ЦНАП, подав соответствующее заявление и необходимый пакет документов, подтверждающих право на нее.

Перечень документов, необходимых для оформления отсрочки:

– паспорт;

– военно-учетный документ;

– свидетельства о рождении детей, в которых он указан отцом;

– свидетельство о браке или решение суда о его расторжении.

Ключевые условия и нюансы законодательства об отсрочке

В то же время адвокат отметила, что одного лишь свидетельства о рождении детей не всегда достаточно для принятия решения о предоставлении отсрочки.

"Если нет подтверждения фактического содержания/совместного проживания с детьми – это может влиять на решение комиссии. Например, биологические родители, которые имеют задолженность по алиментам более трех месяцев, могут быть призваны в армию. Также, отсрочка автоматически заканчивается, если кому-то из детей исполнится 18 лет" – объяснила она.

Слободянюк также добавила, не только биологический отец детей может рассчитывать на отсрочку от мобилизации.

"К примеру, отчим также может иметь такое право. Если он усыновил детей, то становится их отцом и доказывать содержание тогда не нужно. Если же такого не произошло, то стоит доказать отсутствие содержания со стороны биологического отца. Но на это также влияет, не имеет ли отчим задолженностей по алиментам, например, в отношении детей от предыдущего брака", – отметила она.

Напомним, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

Ранее OBOZ.UA объяснял, кто может оформить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+.

