В Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации: как теперь все работает

В Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

Соответствующие нововведения предусмотрены постановлением Кабинета министров №467 от 8 апреля. Оно опубликовано на сайте Кабмина.

Новый механизм подачи заявлений

Отныне военнообязанные граждане, за исключением отдельных категорий, должны подавать документы на отсрочку через Центры предоставления административных услуг. Ранее это осуществлялось непосредственно через территориальные центры комплектования.

Заявление подается на имя председателя соответствующей комиссии ТЦК. В нем необходимо указать паспортные данные, идентификационный код, а также основания для получения отсрочки. К заявлению прилагаются копии паспорта, ИНН и документы, которые подтверждают право на отсрочку.

Годовые контракты для молодежи

Отдельно правительство урегулировало вопрос службы для молодых граждан. Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут добровольно заключать контракт на прохождение службы сроком один год.

После завершения такого контракта предусмотрено увольнение в запас. Также граждане получают право на отсрочку от призыва сроком на 12 месяцев.

Для оформления этой отсрочки необходимо лично обратиться в территориальный центр комплектования с заявлением. К нему нужно приложить копию контракта и приказ об увольнении со службы.

Изменение полномочий ТЦК

Постановление также предусматривает разграничение полномочий территориальных центров комплектования. Отныне они не занимаются оформлением отсрочек для отдельных категорий граждан.

В частности, речь идет о лицах, которые забронированы органами государственной власти, должностных лиц и руководителей государственных учреждений, а также сотрудников Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных предусмотрена ответственность за уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета. Речь идет не только о штрафах, но и о возможных ограничениях прав, объявлении в розыск или аресте имущества.

