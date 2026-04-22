Венгрия сняла вето: послы ЕС одобрили 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

Послы стран Европейского Союза (ЕС) утвердили кредит Украине на 90 млрд евро. Также они одобрили 20-й пакет санкций против России. Это стало возможным после того, как Венгрия сняла свое вето.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Решение послов является критически важным политическим согласием, которое завершает основной этап переговоров между странами-членами. Для приобретения юридической силы документ должен пройти формальное голосование в Совете ЕС и быть обнародованным в Официальном журнале Евросоюза.

Еще в 2025 году на декабрьском саммите Совета Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине. Поводом стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Венгерский премьер Виктор Орбан тогда обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

При этом 22 апреля Украина снова запустила нефтепровод "Дружба". Первую партию российской нефти в Венгрии и Словакии планируют получить 23 апреля.

До утверждения этого кредита ЕС мог использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией, однако такая "чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданием прецедента отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

В частности, Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации. В случае отказа депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины сумм за счет замороженных активов.

20-й пакет санкций против РФ: что известно об ограничениях

Согласно проекту решения, которое ранее представили в Еврокомиссии, планировалось полностью запретить морские сервисы для российской нефти, ограничить приобретение танкеров, а также усилить вторичные санкции в отношении стран и предприятий, помогающих кремлевскому режиму обходить введенные ограничения. Впрочем, по данным Reuters, Из согласованных послами ЕС санкций убрали полный запрет на морские перевозки российской нефти.

В целом, изначально были предусмотрены следующие меры:

Энергетика

Полный запрет морских сервисов для российской нефти (в координации с G7) – теперь этот пункт под вопросом .

. Санкции в отношении 43 судов из "теневого флота" (общее количество – 640).

(общее количество – 640). Ограничения на приобретение танкеров , запрет сервисов для СПГ-танкеров (сжиженный природный газ) и ледоколов .

, запрет сервисов для . Дополнение к запрету импорта СПГ (пакет №19, RepowerEU).

Финансы

Санкции против 20 региональных банков РФ.

Удары по криптовалютам, компаниям и платформам , помогающим обходить санкции.

, помогающим обходить санкции. Ограничения для банков в третьих странах, которые способствуют нелегальной торговле с РФ.

Торговля и экспорт

Новые экспортные запреты (от резины до тракторов и кибербезопасности).

Импортные ограничения на металлы, химию и критические минералы.

Дополнительные ограничения на товары для военного производства РФ.

Квота на аммиак.

Кроме того, ЕС впервые активирует Anti-circumvention tool. Этот инструмент позволит ограничить экспорт CNC-станков и радиооборудования в страны с высоким риском реэкспорта в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина завершила ремонт на нефтепроводе "Дружба", в связи с чем ожидает дальнейших решений от европейских союзников по финансовой и энергетической поддержке. А министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил, что и Венгрия, и Словакия согласились поддержать выделение Украине 90 миллиардов евро и введение 20-го пакета санкций против России после возобновления работы "трубы".

Нефтепровод не работал с 27 января. После целенаправленного попадания российского беспилотника Украина прекратила транспортировку российской нефти. Из-за горения нефти "труба" была сильно повреждена изнутри, где расположено много датчиков. И хотя извне это не видно, запустить нефтепровод было невозможно. После того, как ЕС предложил техническую поддержку для восстановления, Зеленский согласился возобновить транзит российской нефти.

