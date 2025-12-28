Мобилизация в Украине: будут ли отправлять на фронт с инвалидностью в 2026 году

Мобилизация в Украине в 2026 году будет охватывать мужчин призывного возраста. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Украинское законодательство гарантирует отсрочку для лиц с инвалидностью, однако существуют исключения, при которых мужчины могут быть мобилизованы. OBOZ.UA рассказывает, с какой группой инвалидности могут отправить на фронт.

Закон Украины "О мобилизации" определяет, что граждане с любой группой инвалидности не подлежат призыву как в мирное время, так и в условиях военного положения. Такие мужчины также имеют право на выезд за границу.

Вместе с тем существуют исключения, при которых гражданина с инвалидностью могут мобилизовать. Если по результатам медицинского осмотра врачи зафиксируют улучшение состояния здоровья –отменят статус инвалидности. В таком случае отсрочка теряется.

Также лица с инвалидностью имеют право добровольно заключить контракт на службу в армии. Чаще всего к службе привлекают мужчин с инвалидностью третьей группы, которых обычно назначают на небоевые или штабные должности.

Как сообщал OBOZ.UA, действующее законодательство не разделяет право на отсрочку в зависимости от группы инвалидности. Наличие статуса лица с инвалидностью само по себе является достаточным основанием для предоставления временного освобождения от мобилизации независимо от группы. Кроме того, оформить отсрочку могут родители, опекуны и попечители, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Также напомним, пока в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация,действуют и ограничения на выезд военнообязанных мужчин за границу. Однако закон предусматривает исключения для лиц с инвалидностью и отдельных категорий граждан, которые их сопровождают.

