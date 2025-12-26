С какой группой инвалидности можно выехать за границу из Украины во время военного положения: объяснение

Пока в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, действуют и ограничения на выезд военнообязанных мужчин за границу. Однако закон предусматривает исключения для лиц с инвалидностью и отдельных категорий граждан, которые их сопровождают.

Об этом в комментарии СМИ рассказала адвокат Марина Бекало. По словам специалиста, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право выезжать за пределы Украины, если имеют инвалидность I, II или III группы.

Кроме того, право на выезд распространяется и на тех, кто сопровождает граждан с инвалидностью. В частности, речь идет о мужчинах, которые сопровождают жену с инвалидностью любой группы.

Также возможность пересечения границы имеют граждане, сопровождающие одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы. Аналогичное право предусмотрено в случаях постоянного ухода за человеком с инвалидностью I или II группы.

Отдельно указаны категории родителей и законных представителей детей с инвалидностью. Это родители , опекуны, попечители, названные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Право на выезд за границу также распространяется на опекунов лиц с инвалидностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, действующее законодательство не разделяет право на отсрочку в зависимости от группы инвалидности. Наличие статуса лица с инвалидностью само по себе является достаточным основанием для предоставления временного освобождения от мобилизации независимо от группы.

Также напомним, граждане Украины, которые находятся за рубежом, могут оформить отсрочку от мобилизации, если имеют на это право. Для этого достаточно электронного военно-учетного документа (е-УУД), и бумажный носитель не обязателен.

