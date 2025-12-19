С какой группой инвалидности не мобилизуют в Украине и как оформить отсрочку: объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Как и раньше, в ряды Вооруженных сил Украины могут призвать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако, некоторые граждане могут получить отсрочку если имеют инвалидность или занимаются такими людьми.

Об этом в комментарии СМИ, ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", рассказала адвокат Марина Бекало. По словам специалиста, право на отсрочку имеют люди с инвалидностью или временно непригодные к службе по решению военно-врачебной комиссии.

Кроме того, оформить отсрочку могут родители, опекуны и попечители, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Также в законе говорится и о гражданах, на содержании которых находятся совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы.

Такое право предоставляется и тем, кто имеет мужа или жену с инвалидностью I или II группы, а в отдельных случаях и III группы, если инвалидность связана с онкологическими заболеваниями, отсутствием конечностей или тяжелыми психическими расстройствами. Кроме того, основанием является уход за родителями или родственниками с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других людей, обязанных их содержать.

Новые правила оформления отсрочки

В этом году процедура оформления отсрочки изменилась. Подать документы можно не только через ТЦК, но и через ЦНАП или приложение "Резерв+". Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица с инвалидностью, в частности справки МСЭК, выписки из решений экспертных комиссий или соответствующие удостоверения.

"Для оформления отсрочки, лицо с инвалидностью может подать через ЦНАП или "Резерв+" документы, подтверждающие статус лица с инвалидностью, в частности: справку к акту МСЭК, или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования, или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удо стоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в которых указано группу и причину инвалидности, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь", – отметила специалист.

Срок действия такого документа автоматически продлевается, в случае действия статуса лица с инвалидностью. Продление происходит через "Резерв+", где пользователь получает сообщение о продлении действия отсрочки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, с 1 января 2026 года мобилизационные процессы в Украине станут более системными, цифровизированными и контролируемыми. Государство делает ставку не на массовость призыва, а на качественный военный учет, подготовку и минимизацию злоупотреблений.

Также напомним, граждане Украины, которые находятся за рубежом, могут оформить отсрочку от мобилизации, если имеют на это право. Для этого достаточно электронного военно-учетного документа (е-воспитания), и бумажный носитель не обязателен.

