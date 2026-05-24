Мобилизация с 1 июня 2026: будут ли изменения, кого точно не призовут и кто имеет право на отсрочку

С 1 июня 2026 года существенных изменений относительно правил мобилизации в Украине не предвидится. Несмотря на то, что призывной возрастохватывает мужчин 25-60 лет, в армию пойдут далеко не все.

Среди прочего, будет обновлено мобильное приложение "Резерв+". OBOZ.UA рассказывает о вероятных изменениях, кто точно не отправится в армию и кто имеет право на отсрочку.

Изменения в мобилизации

По состоянию на начало лета изменения в правилах мобилизации не приняты. В то же время в Минобороны на конференции DOU DAY 2026 анонсировали обновление "Резерв+", которое обещают презентовать уже в начале июня.

Известно лишь, что первые анонсы должны появиться уже в течение первой недели лета. Параллельно военное ведомство работает над изменением подхода к мобилизации: там планируют больше учитывать профессию, образование и практические навыки человека.

Речь идет о том, чтобы прежде всего привлекать медиков, водителей, связистов, ИТ-специалистов и других, чтобы они получали предложения службы, которые будут больше соответствовать их опыту работы или специальности. Такой подход, как говорят в Минобороны, будет более эффективным, если военнообязанные будут обновлять свои данные в "Резерв+", а информация из госреестров будет актуальной.

Кто не пойдет в армию

Мужчин моложе 25 лет, которые не проходили военную службу и не находятся в запасе, мобилизовать не смогут. Попасть в армию они могут только по собственному желанию благодаряконтракту "18–24".

Однако есть исключение. Если человек до 25 лет проходил военную службу или военную подготовку, то автоматически приобретает статус военнообязанного, из-за чего его могут мобилизовать еще до достижения 25-летия.

Предельный возраст службы составляет 60 лет, тогда как для высшего офицерского состава его могут продлить до 65 лет. После 60 лет оставаться в армии можно только добровольно, заключив контракт.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Предусматривается несколько оснований для оформления отсрочки от мобилизации: семейные обстоятельства, учеба, работа или состояние здоровья. Кроме того, мобилизовать не могут мужчин, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, если у них нет задолженности по уплате алиментов.

Также право на отсрочку имеют родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка, ухаживают за ребенком с инвалидностью или занимаются близкими родственниками с инвалидностью I или II группы. Предусмотрена отсрочка для семей, где один из супругов служит в армии, а семья имеет несовершеннолетнего ребенка.

Не могут мобилизовать и тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. Другим основанием для отсрочки или полного освобождения от службы может быть состояние здоровья, в частности, людей с инвалидностью I, II или III группы. В частности, отсрочку могут предоставить тем, кого ВВК признала непригодными.

Временное право не идти в армию имеют прежде всего те студенты, кто впервые получает высший уровень образования. Отсрочка может предоставляться и докторантам, интернам, педагогам и преподавателям, если работают минимум на 0,75 ставки.

Исключения предусмотрены для госслужащих, судей, нардепов, дипломатов и военных управленцев. Отдельное внимание работникам критически важных предприятий, которые имеют возможность бронирования от мобилизации, работая в следующих сферах:

сфера оборонной промышленности;

сфера медицины;

сфера энергетики;

сфера связи и тому подобное.

Право на отсрочку также имеют гражданские, которые находились в российском плену.

Напомним, ранее министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что Кабинет министров Украины готовит новые правила бронирования военнообязанных. Они будут касаться размера минимальной зарплаты, квот и критериев бронирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине упростили процедуру перебронирования работников критически важных предприятий и ОПК. После исправления военных данных заявку на продление можно подать сразу, без отмены предыдущего статуса. Решение по таким заявлениям теперь обещают принимать в течение 24 часов вместо нескольких дней.

