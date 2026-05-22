Кабмин готовит новые правила бронирования военнообязанных: Соболев рассказал, что может измениться

Кабинет министров Украины готовит новые правила бронирования военнообязанных. Они будут касаться размера минимальной зарплаты, квот и критериев бронирования.

Об этом министр экономики Алексей Соболев объявил в эфире телемарафона. По его словам, соответствующее постановление правительства сейчас находится на этапе согласования.

Что может измениться:

– Минимальную зарплату для бронирования планируют повысить до 26 тысяч грн. Для прифронтовых регионов оставят нынешний порог – 21 600 грн.

"Поднимаем зарплатный критерий. То есть сейчас он 2,5 минимальные зарплаты, будет 3. То есть это 25 941... У компаний будет время, чтобы подготовиться. То есть начать выплачивать новую зарплату за июнь и в июле уже можно будет этот критерий учитывать. То есть мы планируем так, чтобы за 3 месяца переутвердить критичность всем компаниям, включая этот критерий", – объяснил Алексей Соболев.

– Работников, которые уже имеют отсрочку и работают по совместительству, будут зачислять в квоту только один раз – по основному месту работы. Ранее их могли учитывать сразу на нескольких предприятиях.

"Постановление будет опубликовано до конца месяца. То есть где-то в середине июня компаниям нужно будет привести свои балансы забронированных в соответствие с новыми условиями", – отметил министр.

– Центральная и местная власть должны заново пересмотреть критерии бронирования. Новые требования должны обязательно согласовать с Министерством обороны и Министерством экономики, чтобы обеспечить стабильную работу действительно важных для военного положения объектов.

В июне министерства обновят подходы к определению критичности, а в июле-августе компании должны будут повторно подтвердить свой статус по новым правилам. Это позволит обновить систему и сохранить бронирование для тех компаний, учреждений и организаций, от работы которых реально зависит экономика, обороноспособность и жизнедеятельность громад.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине упростили процедуру перебронирования работников критически важных предприятий и ОПК (оборонно-промышленный комплекс). После исправления военных данных заявку на продление можно подать сразу, без отмены предыдущего статуса. Решение по таким заявлениям теперь обещают принимать в течение 24 часов вместо нескольких дней.

