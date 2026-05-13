Работодателям упростили перебронирование работников: что изменилось и как подать заявку

В Украине упростили процедуру перебронирования работников критически важных предприятий и ОПК (оборонно-промышленный комплекс) после исправления военных данных заявку на продление можно подать сразу, без отмены предыдущего статуса. Решение по таким заявлениям теперь обещают принимать в течение 24 часов вместо нескольких дней.

Новый механизм должен помочь предприятиям, которые работают на нужды обороны и обеспечения Вооруженных сил Украины, избегать кадровых пауз и бесперебойно продолжать работу.

Ранее работника, у которого были выявлены расхождения или нарушения в воинском учете, могли временно забронировать на 45 дней, чтобы он смог урегулировать свой статус. После исправления данных предприятию приходилось проходить повторную процедуру – подавать новое заявление на бронирование, ждать до 72 часов на рассмотрение и только после этого получать окончательное решение.

Теперь этот процесс значительно упростили. Если работник уже устранил все проблемы в воинском учете в пределах своего 45-дневного срока, работодатель может сразу подать заявку на продление бронирования, не отменяя предыдущий статус.

Главное преимущество – решение должно поступить в течение 24 часов. Обновленная процедура доступна для:

работников предприятий оборонно-промышленного комплекса;

компаний, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины;

сотрудников, которые уже исправили расхождения в военных учетных данных.

Для таких предприятий это означает меньше рисков потерять важных специалистов из-за задержек с документами. Оформить продление бронирования можно через портал Дія. Для этого нужно:

проверить информацию о юридическом лице – убедиться, что все данные предприятия указаны правильно.

выбрать нужную категорию работника – в разделе "Категория работников" следует выбрать пункт "Работники с нарушением воинского учета";

указать актуальную категорию после продления бронирования – это важно, если предприятие имеет несколько оснований для бронирования;

внести данные работника – необходимо внимательно проверить персональную информацию;

подписать заявление КЭП – после проверки заявление нужно подписать квалифицированной электронной подписью.

Если документы подает уполномоченное лицо, заявление дополнительно должен заверить руководитель предприятия или официальный подписант, указанный в Едином государственном реестре. Для бизнеса новая процедура означает более быстрое продление бронирования без необходимости проходить весь процесс заново.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существует негласный курс на сокращение количества критических предприятий на 10-20%, из-за чего критерии для бронирования работников постоянно ужесточают. В то же время власти не планируют полностью отменять бронирование, но хотят ввести более жесткие проверки предприятий и аудит уже выданных броней.

