Мобилизации женщин в Украине не будет: в ЦПД назвали заказчиков этого фейка

Сообщения о якобы намерениях украинских властей начать мобилизацию женщин не соответствуют действительности. Подобные шаги не планировались и не планируются.

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Однако российская "агентура и говорящие головы" распространяют фейк по заказу России. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Мобилизация женщин НЕ планировалась, и НЕ планируется – все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла. Но россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили, то в последнее время чуть ли не каждую неделю появляется что-то такое", – подчеркнул он.

Коваленко также назвал фамилии людей, которые в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине в информационный фронт.

"Арестович, напомню, под санкциями. Его ютуб заблокировали. Работает информационно в интересах рашки. Относительно Латыниной – это часть информационной машины Кремля, которая работает на "либеральную" публику. Российские спецслужбы всегда вот таких, как она, сунули к либералам, чтобы получать информацию изнутри, и влиять на подобную аудиторию", – отметил руководитель ЦПИ.

Так Коваленко отреагировал на заявление Арестовича в эфире Латыниной о том, что "женщин в Украине будут мобилизовать. Кампания уже началась. В сентябре этот вопрос может подняться". Его уже опровергали, в частности, и народные депутаты Украины.

Напомним, ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, выехавший за границу, пожаловался, что в Испании его едва не избил "дедушка", мужчина же в ответ записал видео и посоветовал ему "бояться" встречи с соотечественниками, которые не оценили такого сногсшибательного "переобувания" и информационной работы в интересах врага.

Что касается Латыниной, то недавно она попала в очередной скандал. Россиянка, ранее изображавшая из себя либералку и оппозиционерку, выдала, что "Украина в ее нынешнем виде" не имеет права на существование, ведь "угрожает исторической России". Поэтому Кремль, по убеждению "хорошей россиянки" должен довести полномасштабную агрессию против Украины "до логического завершения" – которое, как следует из заявлений российского руководства и из его действий, заключается в уничтожении украинской государственности и украинского народа.

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