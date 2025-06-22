Российская писательница-публицистка Юлия Латынина заявила, что нынешняя Украина является "стратегической угрозой" для России, поэтому эту угрозу следует ликвидировать. Именно так она ответила на вопрос, почему Латынина против переговоров Украины со страной-агрессором. После этого скандального заявления писательницу убрали из состава "Антивоенного комитета России".

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Свою позицию Латынина обнародовала в эфире программы "Живой гвоздь" 21 июня. Однако между заявлением писательницы и ее исключением из состава "Антивоенного комитета России", возможно, нет прямой связи – пока что эта организация не объяснила, почему убрала фамилию Юлии из списка Комитета.

Сама Латынина также никак не отреагировала на это событие.

Сейчас слова "оппозиционерки" подхватили российские пропагандисты – они цитируют ее слова о необходимости "продолжения войны до логического завершения".

"Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. Украина в ее нынешнем виде, тот режим, который существует в Украине, и идеология – это действительно чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической России. Украина как проект под названием "Галичина от реки до моря" действительно очень похожа на проект "Палестина от реки до моря" и представляет стратегическую опасность для России", – сказала она.

При этом Латынина уточнила, что могла бы "поприветствовать нейтральную, многонациональную Украину, которая помнит свои русские корни".

Напомним, что Латынина сбежала из России еще в сентябре 2017, после того, как неизвестные подожгли ее автомобиль. В то время женщина действительно была в оппозиции к российской тирании.

Взгляды "писательницы" кардинально изменились примерно в то время, когда из Украины сбежал Арестович, которого Латынина считает своим другом.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский журналист Виталий Портников вновь эффектно "разнес" Латынину в дискуссии о "братских народах" и совместном строительстве империй. В ответ на упреки "хорошей россиянки" о том, что украинцы зря взяли на себя роль жертвы, он эмоционально провел ей экскурс в историю, увы, зря.

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