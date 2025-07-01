Арестович пожаловался, что в Испании его едва не избил 'дедушка': тот записал видео и посоветовал ему 'бояться'

Блогер и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который сейчас находится за границей и против которого в Украине введены санкции за систематическое распространение русофильских и украинофобских тезисов, пожаловался на "нападение" на себя. Он рассказал, что его в Испании "едва не ударил" украинец "лет за 60", но, по версии Арестовича, не сделал этого из-за страха депортации.

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Сам "дедушка" на рассказ беглого блогера с президентскими амбициями записал видеоответ и изложил свою версию встречи. Об инциденте рассказал волонтер и военнослужащий Серж Марко.

По его словам, "дедушкой", на которого в интервью пропагандисту Александру Шелесту пожаловался Арестович, оказался украинец с ником "Гурок Нежинский" в соцсетях.

"Арестович чуть не обоср*лся, когда ему за его измену предъявил дедушка в Европе. На словах 34 боевых выхода, а на практике "не бейте, дедушка, зачем вам и депортация". Ну, теперь мир увидел, как выглядит дед Гурок Нежинский", – написал Серж Марко.

К сообщению Серж Марко прикрепил фрагмент видео из интервью Арестовича, где тот рассказал об инциденте, и ответ блогеру-беглецу от "дедушки".

По версии Арестовича, мужчина подошел к нему на прогулке и якобы сразу начал проявлять агрессию. Но он, Арестович, очень быстро его "осадил".

"Слушайте, ко мне недавно гражданин подходит – я на прогулке – и говорит: Арестович, говорит, хочу тебя пер**бать. Дедушка лет за 60 такой, да. Это происходит в одном иностранном государстве. Говорю: за что? Он говорит: потому что ты предал Украину. А по нему видно, это вот так переживают люди, которые сначала были поклонниками. И такая жена его с авоськой маячит вдалеке. Я говорю: вы вот действительно хотите сейчас скандала, полиции? Вы же понимаете, что это кончится депортацией для вас? " – рассказал Шелесту Арестович.

А вот второй участник инцидента рассказал свою версию событий, согласно которой правду Арестович сказал лишь относительно того, что факт встречи был и что произошла она на набережной в одном из испанских городов. И, как следует из рассказа "Гурка Нежинского", крепкого и подтянутого оппонента "офицер с тремя десятками разведвыходов" изрядно испугался.

"Это та набережная, где я встретился с Арестовичем. Это тот дедушка 67-летний, который подошел к тебе, Алексей, и спросил: твоя 34-ая вылазка за линию фронта? Ты начал блеять что-то ,"вы хотите со мной поссориться?" – на что я тебе сказал: я тебя просто хочу ударить, по лицу. Вы не поверите, но он испугался. Задрожали руки, упал телефон, покрылся экран сеточкой... Разбился телефон. И когда я на него замахнулся, он так прикрылся... Мне очень жаль, рядышком стояла моя жена, 63-летняя красавица, она, очень жаль, что не засняла всего этого позора. Думаю, он наложил в штаны все-таки", – заявил мужчина.

Напоследок он обратился к "бравому разведчику", сбежавшему из страны в разгар полномасштабной войны и из-за границы поливающему Украину грязью, с советом.

"Поэтому, Алексей, бойся ходить по европейским городам, набережным, чтобы такие "дедушки", как я, и такие "бабушки", как моя жена, не отхлестали тебя "авоськами", – заявил украинец.

Напомним, 1 мая этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции, в списке тех, кто попал под ограничения, оказался Арестович. К нему применены такие ограничительные меры как лишение государственных наград, блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за границу и ряд других. Срок действия ограничений – 10 лет.

Компанию Арестовичу в тот раз составили также сын бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексей и еще один беглый блогер Мирослав Олешко.

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