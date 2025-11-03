Кому автоматически продлят отсрочку от мобилизации и как это проверить: детальное объяснение

В Украине с 1 ноября вступил в силу новый порядок оформления отсрочек для военнообязанных. Отныне в случае, если основание для получения отсрочки стало – она будет продлена автоматически.

Большинство основных типов отсрочек уже можно оформить онлайн через приложение Резерв+, на подходе – появление еще двух типов. Что еще изменилось и как проверить, продлена ли человеку отсрочка автоматически, рассказывает OBOZ.UA.

Что изменилось в оформлении рассрочек для военнообязанных

По данным Министерства обороны, с 1 ноября 2025 года в Украине в порядок оформления отсрочек для военнообязанных внесен ряд изменений. В частности:

введено автоматическое продление действия всех отсрочек с постоянными основаниями, поэтому если у военнообязанного, например, есть трое несовершеннолетних детей – система продолжит отсрочку автоматически;

поэтому если у военнообязанного, например, есть трое несовершеннолетних детей – система продолжит отсрочку автоматически; в Резерв+ уже есть возможность онлайн-подачи на 9 основных типов отсрочек , которые покрывают около 80% всех обращений, на очереди – появление еще двух типов до конца ноября;

, которые покрывают около 80% всех обращений, на очереди – офлайн заявление на отсрочку можно подать в ЦНАП;

на отсрочку можно вместо бумажной справки об отсрочке с мокрой печатью вводится электронный военно-учетный документ или распечатка, отныне подтверждением факта наличия отсрочки от мобилизации будет соответствующий раздел в документе в Резерв+.

Сделать упомянутую распечатку можно самостоятельно, получив файл в приложении Резерв+ или на портале Дія. Также, в случае если речь идет именно о документе с отсрочкой, его можно взять в ТЦК или ЦПАУ.

Тем, кто будет обращаться в ТЦК с документами на отсрочку после 1 ноября, работники будут отказывать в приеме документов. Вместо этого их будут направлять в ЦПАУ или советовать воспользоваться Резерв+.

В Минобороны ожидают, что автоматически будет продлено более 600 тыс. отсрочек.

Как убедиться, что отсрочка продлена автоматически

Как уже отмечалось, если отсрочка подпадает под категорию, для которой предусмотрено автопродление – военнообязанный не должен ничего делать дополнительно. Достаточно лишь обновить документ в приложении Резерв+ после получения соответствующего уведомления там же.

Пользователи Резерв+, имеющие право на отсрочку, до конца октября должны были получить в приложении исповедание о продлении их отсрочки с 5 ноября (с этой даты, по решению Верховной Рады Украины, продлена всеобщая мобилизация).

Когда отсрочка автоматически будет продлена, Резерв+ сразу оповестит об этом пользователя и предложит обновить документ.

Дополнительную информацию о том, какие отсрочки будут продлены автоматически, а какие нет, а также что делать дальше, можно получить в чат-боте поддержки приложения.

Кому отсрочку продлят автоматически

Сейчас существует четкий перечень граждан, отсрочки от мобилизации для которых будут продлены автоматически.

К ним относятся:

люди с инвалидностью;

граждане, временно непригодные для военной службы;

для военной службы; родители трех и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

граждане, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

граждане, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).

(своими или мужа/жены). женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет , если их муж или жена служит в армии ;

, если их ; студенты дневной или дуальной формы обучения , которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

, которые получают высший уровень образования, а также научные, научно-педагогические и педагогические работники , которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

, которые преподают и работают по основному месту близкие родственники граждан Украины, погибших или пропавших без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

во время боевых действий или во время действия военного положения; родственники Героев Украины , отмеченных посмертно за участие в Революции Достоинства;

, отмеченных за участие в лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ.

из-за агрессии РФ. освобожденные из плена защитники Украины.

Однако стоит помнить, что автоматическое продление отсрочки возможно при условии, что система может подтвердить основание. Если же это невозможно – например, из-за отсутствия данных в государственных реестрах или расторжения брака – автоматического продления отсрочки не будет.

