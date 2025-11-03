Кому автоматически продлят отсрочку от мобилизации и как это проверить: детальное объяснение
В Украине с 1 ноября вступил в силу новый порядок оформления отсрочек для военнообязанных. Отныне в случае, если основание для получения отсрочки стало – она будет продлена автоматически.
Большинство основных типов отсрочек уже можно оформить онлайн через приложение Резерв+, на подходе – появление еще двух типов. Что еще изменилось и как проверить, продлена ли человеку отсрочка автоматически, рассказывает OBOZ.UA.
Что изменилось в оформлении рассрочек для военнообязанных
По данным Министерства обороны, с 1 ноября 2025 года в Украине в порядок оформления отсрочек для военнообязанных внесен ряд изменений. В частности:
- введено автоматическое продление действия всех отсрочек с постоянными основаниями, поэтому если у военнообязанного, например, есть трое несовершеннолетних детей – система продолжит отсрочку автоматически;
- в Резерв+ уже есть возможность онлайн-подачи на 9 основных типов отсрочек, которые покрывают около 80% всех обращений, на очереди – появление еще двух типов до конца ноября;
- офлайн заявление на отсрочку можно подать в ЦНАП;
- вместо бумажной справки об отсрочке с мокрой печатью вводится электронный военно-учетный документ или распечатка, отныне подтверждением факта наличия отсрочки от мобилизации будет соответствующий раздел в документе в Резерв+.
Сделать упомянутую распечатку можно самостоятельно, получив файл в приложении Резерв+ или на портале Дія. Также, в случае если речь идет именно о документе с отсрочкой, его можно взять в ТЦК или ЦПАУ.
Тем, кто будет обращаться в ТЦК с документами на отсрочку после 1 ноября, работники будут отказывать в приеме документов. Вместо этого их будут направлять в ЦПАУ или советовать воспользоваться Резерв+.
В Минобороны ожидают, что автоматически будет продлено более 600 тыс. отсрочек.
Как убедиться, что отсрочка продлена автоматически
Как уже отмечалось, если отсрочка подпадает под категорию, для которой предусмотрено автопродление – военнообязанный не должен ничего делать дополнительно. Достаточно лишь обновить документ в приложении Резерв+ после получения соответствующего уведомления там же.
Пользователи Резерв+, имеющие право на отсрочку, до конца октября должны были получить в приложении исповедание о продлении их отсрочки с 5 ноября (с этой даты, по решению Верховной Рады Украины, продлена всеобщая мобилизация).
Когда отсрочка автоматически будет продлена, Резерв+ сразу оповестит об этом пользователя и предложит обновить документ.
Дополнительную информацию о том, какие отсрочки будут продлены автоматически, а какие нет, а также что делать дальше, можно получить в чат-боте поддержки приложения.
Кому отсрочку продлят автоматически
Сейчас существует четкий перечень граждан, отсрочки от мобилизации для которых будут продлены автоматически.
К ним относятся:
- люди с инвалидностью;
- граждане, временно непригодные для военной службы;
- родители трех и более детей до 18 лет;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- граждане, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- граждане, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).
- женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
- студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
- близкие родственники граждан Украины, погибших или пропавших без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за участие в Революции Достоинства;
- лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ.
- освобожденные из плена защитники Украины.
Однако стоит помнить, что автоматическое продление отсрочки возможно при условии, что система может подтвердить основание. Если же это невозможно – например, из-за отсутствия данных в государственных реестрах или расторжения брака – автоматического продления отсрочки не будет.
