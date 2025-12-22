Повреждены причалы, корабли, трубопровод: в Краснодарском крае РФ гремели взрывы из-за атаки БПЛА

В Краснодарском крае Российской Федерации в ночь на 22 декабря прогремели взрывы. Предварительно известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух кораблей в районе порта "Тамань" и поселка Волна на побережье Таманского полуострова.

Об обстреле региона сообщали российские паблики, предупреждая жителей о воздушной тревоге. Пропагандистские источники жаловались на "украинские дроны".

Вскоре в РФ сообщили, что беспилотники поразили порт "Тамань" (если быть точным, то россияне традиционно написали об "обломках БПЛА"). Пострадавших не было, но на трубопроводе возник пожар. В первоначальных сообщениях заявлялось о возгорании на площади "100 квадратных метров".

Позже местные Telegram-каналы заявили об атаке на населенный пункт Волна. Повреждения получили два причала и два судна.

"Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы", – заверили в РФ.

На причалах повреждения привели к большому пожару на площади от 1000 до 1500 квадратных метров, признали пропагандисты, отчитываясь об "активном тушении" огня.

Как писал OBOZ.UA, поздно вечером 20 декабря сразу в нескольких регионах в двух российских областях исчез свет. Без электроснабжения остались десятки тысяч россиян на Курщине и Ростовщине. Этому предшествовали взрывы на электроподстанциях, которые были вызваны воздушной атакой украинских БПЛА.

