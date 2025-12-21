Украинцам назвали тариф на газ с 1 января 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

После Нового года стоимость газа в Украине для бытовых потребителей не претерпит изменений. В январе 2026 года клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут получать топливо по тарифу 7,96 грн/кубометр. Более того, эта же цена будет действовать минимум до 30 апреля 2026-го.

Видео дня

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до этого срока.

Решение принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Какие тарифы на газ определили в Кабмине

Тем временем, Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будети составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: также цену зафиксировали для бюджетных учреждений – она составит 16 390 грн за 1000 кубометров (с НДС).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям прогнозированные тарифы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!