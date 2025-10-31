Новые правила оформления отсрочек от мобилизации: что изменится с 1 ноября и как подать запрос в Резерв+

С 1 ноября в Украине будут действовать обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации.Подать документы можно будет только через приложение Резерв+ или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает об изменениях в правилах оформления документов. С начала ноября территориальные центры комплектования (ТЦК) не будут принимать бумажные документы, подать их можно будет только через Резерв+ или в ЦНАП.

Целью таких нововведений является повысить прозрачность процесса, уменьшить коррупционные риски и уменьшить нагрузку на ТЦК. Цифровизация процесса получения отсрочки должна сократить очереди в ТЦК и минимизировать человеческий фактор, чтобы устранить безосновательные отмены отсрочек и упростить взаимодействие граждан с военными структурами.

ЦНАПы будут принимать документы и передавать их в цифровом виде в ТЦК, в котором тот или иной военнообязанный стоит на учете.

После подтверждения отсрочки выписку можно сформировать в приложении "Дія" или Резерв+, поэтому бумажная справка больше не является обязательной. Электронный военно-учетный документ будет официальным подтверждением права на отсрочку. Если же работники уполномоченных органов обнаружат подделку документа – будут иметь право проверить лицо в ТЦК.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Нарушение правил воинского учета в Украине может привести к административной или даже уголовной ответственности. Однако само по себе оно не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации.

– Во время действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан может получить отсрочку от призыва на военную службу. Наличие отсрочки позволяет выезжать за границу. Впрочем, законодательство предусматривает ограничения для некоторых категорий украинцев, которые имеют отсрочку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!