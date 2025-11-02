Отсрочка от мобилизации для опеки над родственником: юрист объяснил, какой нюанс надо учесть

Военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации, если официально оформлен как опекун человека с инвалидностью, но только при определенном судебном условии.

Юрист Владислав Дерий объяснил на портале "Юристи.UA", что оформление отсрочки для ухода за родным дядей с инвалидностью возможно только тогда, когда другие близкие родственники не могут выполнять эти обязанности. По его словам, ключевым моментом является судебное решение о недееспособности лица, над которым устанавливается опека.

Как это работает на практике

Дерий отметил, что в случае, когда человек имеет инвалидность, но не признан судом недееспособным, опека юридически невозможна.

"Основанием для освобождения является опека. Но получить ее будет не легко, ведь Вам нужно доказать суду, что дядя имеет хроническое, стойкое психическое расстройство, в результате чего он не способен осознавать значение своих действий и (или) руководить ими, а другие родственники дяди не могут осуществлять опеку", – отметил юрист.

Он добавил, что сам факт наличия инвалидности еще не является основанием для освобождения или отсрочки. Важно также, чтобы другие члены семьи первой или второй степени родства или отсутствовали, или сами нуждались в уходе по медицинскому заключению.

Законодательные условия

Согласно части 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащие могут быть уволены во время военного положения из-за необходимости ухода за лицом с инвалидностью I или II группы – если других родственников нет или они сами нуждаются в постоянном уходе. Другое основание – необходимость осуществления опеки над лицом, которое суд признал недееспособным.

Итак, чтобы получить отсрочку по опеке, нужно доказать суду факт недееспособности, а не только инвалидности родственника. Иначе освобождение от военной службы или отсрочка будет невозможной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан может получить отсрочку от призыва на военную службу. Наличие отсрочки позволяет выезжать за границу. Впрочем, законодательство предусматривает ограничения для некоторых категорий украинцев, которые имеют отсрочку.

