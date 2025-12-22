Будет ли стремительный обвал гривни после 1 января 2026 года: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара

Украина заканчивает 2025 год с вполне "вменяемым" курсом доллара. Так, 17 декабря официальный составлял 42,18 грн, а наличный – средние 42/42,5 грн (покупка/продажа) в банках и 41,88/42,37 грн (покупка/продажа) в обменниках. Что и можно считать отправной точкой на 2026 год.

OBOZ.UA разбирался, что будет определять курс доллара в 2026 году, сколько будет стоить валюта и есть ли риск обвала гривни до заложенного в бюджете курса 45,7 грн/доллар. А также в чем советуют хранить сбережения в экспертной среде.

Доллар будет главной иностранной валютой в Украине

Главное – несмотря на периодически циркулирующие разговоры о потенциальном переходе Украины на евро в качестве курсообразующий валюты (от курса к гривне, которой определяются официальные курсы других валют), в экспертной среде ожидают, что в ближайшие годы этого не произойдет. Следовательно, в 2026-м гривня будет ориентироваться на доллар.

Как пояснил OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, для такого перехода должны быть выполнены как минимум два ключевых условия. В частности:

Завершиться активная фаза войны.

Начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.

"Мой прогноз больше гипотетический, чем практический: Украине понадобится минимум 3-4 года с момента завершения войны или прекращения горячей ее фазы, для того чтобы переориентироваться на евро. Также для меня очевидно, что такой переход возможен только при условии начала процесса интеграции Украины в ЕС", – констатировал он.

Не готовятся к скорой замене доллара на евро и в Нацбанке. В частности, первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук ранее прямо заявил: несмотря на изучение вопроса, графика такого перехода пока нет.

"Вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Курсообразующая валюта должна быть одна – пока что это доллар", – сказал он.

Война как главный фактор влияния на курс

Ключевым же фактором, который будет влиять на валютный курс в Украине в 2026 году, рассказали OBOZ.UA эксперты финансового маркетплейса КИТ Group, через который финансовые компании предоставляют услуги обмена валют, является война. Там отмечают: в условиях продолжения боевых действий в течение всего 2026 года – "а именно это закладывается в большинство прогнозов как экономистами, так и государственными структурами и бизнес-средой", – нет четкой макроэкономической и макрофинансовой прогнозируемости.

"На практике это означает высокую вероятность нескольких сценариев развития экономической и курсовой ситуации. Каждый из которых может иметь место в следующем году при условии реализации определенных событий", – объяснили специалисты.

Один из таких сценариев, отмечают они, предусматривает существенное ухудшение ситуации в энергетическом секторе. А кроме того:

Уменьшение объемов экспорта.

Падение налоговых поступлений.

Замедление поступлений финансовой помощи от стран-партнеров.

Существенное увеличение дефицита государственного бюджета.

"При таких условиях вполне вероятно существенное ускорение девальвационного тренда в течение следующего года", – констатируют аналитики.

Впрочем, успокаивают они, реализация такого сценария маловероятна. Реалистичным же, подчеркивается, сейчас представляется продолжение девальвационного тренда "не рывками, а постепенно и под контролем Национального банка".

"Такая осторожная и медленная кривая девальвации должна притормозить инфляционные стимулы. И предоставить рынку новые курсовые ориентиры без риска нарушения макрофинансовой стабильности", – объяснили специалисты.

Войну как определяющий фактор для валютного рынка называет и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Он подчеркивает: именно ход боевых действий будет определять то, как на курс будут влиять другие факторы.

"Война. Вот основной фактор", – констатировал он.

Фактор Нацбанка

Другим же глобальным фактором, который будет влиять на курсовую ситуацию в Украине в 2026 году, рассказал OBOZ.UA экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, станет политика Нацбанка. Дело в том, поясняет он, что сейчас НБУ – "единственный игрок, который, по сути, таргетирует курс и инфляцию".

"Там хотят добиться того, чтобы инфляция составляла 5% (в ноябре 2025-го она составляла 9,3%. – Ред.). Один из ключевых инструментов достижения этого – стабильный курс", – пояснил эксперт.

Достигать же этого регулятор может с помощью ряда методов. Как отметил в разговоре с OBOZ.UA руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий, речь идет, в частности, об:

Учетной ставке.

Валютных интервенциях.

Нормах резервирования и т.д.

"Скорее всего, курсовая политика будет подчиняться монетарной. То есть политике ставок", – спрогнозировал эксперт.

Признает ключевую роль Нацбанка и Мамедов. По его словам, в следующем году регулятор вряд ли откажется от своей валютной стратегии – однако, подчеркивает он, не исключено, что она будет несколько модифицирована.

"В зависимости от военных и экономических обстоятельств, на рынке будет действовать режим управляемой гибкости с постепенным снижением регуляторной роли НБУ", – пояснил он.

В частности, по словам банкира, в условиях прогнозируемого снижения инфляции до показателей 9,7% в 2026 году "у Нацбанка появится возможность несколько снизить учетную ставку". Кроме того, не исключено, что политика регулятора может стать более гибкой в вопросе объемов валютных интервенций.

"Рынок рассчитывает, что при благоприятных обстоятельствах курсообразование постепенно начнет зависеть именно от него – то есть баланса между покупателями и продавцами валюты. Вместе с тем НБУ будет медленно ослаблять систему регулирования, постепенно приближаясь к стандартам либерализованного, свободного рынка. Однако такой сценарий станет возможным только в случае базового условия – прекращения боевых действий", – объяснил банкир.

От чего будет зависеть курс в 2026 году

Будут влиять на курс и другие факторы. Как отметили в КИТ Group, речь идет, в частности, о:

Дефиците государственного бюджета.

Состоянии торгового баланса.

Уровне спроса со стороны импортеров.

Объемах и ритмичности поступления международной финансовой помощи от стран-партнеров.

Также важным фактором, по словам Паращия, станет способность экономики и бизнеса отвечать на насущные вызовы. В частности:

Отключение света.

Удары по предприятиям.

Осложнение логистики.

Такого же мнения придерживается и Гетьман. Впрочем, замечает он, силу влияния этих факторов все же не стоит преувеличивать. Поскольку, по его словам, "к счастью, наша валютная система и наше население уже настолько стрессоустойчивы, что вызванные этими факторами небольшие колебания либо вообще не влияют, либо в объемах плюс-минус пол-процента".

Будет ли обвал гривни

В целом же, констатируют опрошенные нами аналитики, ожидать обвала гривни в 2026 году не стоит. Прежде всего, считает Гетьман, из-за рекордных резервов НБУ, которые на начало декабря достигли 54,748 млрд долларов, а также режима управляемой гибкости.

Не ожидает обвала гривни и Паращий. По его словам, если не будет связанных с войной внешних шоков, то не будет и "изменения в спекулятивном спросе". А потому "давление на гривню вряд ли будет серьезное".

"Если же мы говорим о заложенном в госбюджет прогнозе правительства, по которому в 2026 году курс ожидается на среднем уровне 45,7 грн/доллар, то такая девальвация маловероятна. Поскольку для этого банально нет большого спроса", – пояснил он.

Также не прогнозируют значительных курсовых колебаний в КИТ Group. Там отмечают: поскольку Национальный банк, как представляется, будет придерживаться стратегии управляемой гибкости, то резких изменений курса не будет.

Стабильной считает ситуацию и Фурса. Впрочем, отмечает он, в случае, если Украина не получит внешней помощи, ситуация может измениться. Тем не менее, по словам эксперта, партнерам Украины известно о ее потребностях – а потому "ожидаем поступлений в объемах, плюс-минус необходимых для покрытия бюджетного дефицита".

Что будет с долларом в начале 2026 года

Конкретно же в начале года, отметил Мамедов, ситуация на валютном рынке Украины мало чем будет отличаться от текущей. По его словам:

НБУ будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции.

Валютный рынок будет достаточно сбалансированным.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева в комментарии OBOZ.UA рассказала, что, в частности, в январе спрос на валюту может снизиться. Причинами этого, по ее словам, станут:

Начало традиционного сезона налоговых выплат.

"То есть ослабится нагрузка на Нацбанк", – объяснила она.

Снижение деловой активности, присущее началу года.

Это, по ее словам, "уменьшит интенсивность покупки валюты".

"Конечно, в январе только начинается период равновесия спроса и предложения, ведь обычно пик приходится на конец января – первую половину февраля. Однако буквально в первой половине месяца мы увидим определенное курсовое облегчение", – отметила Мустафаева.

Прогноз курса доллара в Украине в 2026 году

В целом же, прогнозирует Мустафаева, в течение января курс будет держаться в пределах 42,2-42,8 грн. При этом она подчеркивает: рынок уже морально готов, что 43 грн за доллар – и "это вопрос недалекого будущего".

Мамедов же ожидает, что в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43-45 грн. А в начале года будет составлять 42,6-43 грн.

По мнению Фурсы, в начале года курс будет находиться в текущих пределах. А в конце года может приблизиться к 43 грн.

Гетьман прогнозирует, что 2026-й в Украине начнется с курса 42,6-42,8 грн/доллар. А к концу года стоимость валюты может вырасти до 43,5-43,8 грн/доллар.

Паращий же ожидает курса 42,5-43 грн/доллар в начале года и 44-44,5 грн/доллар в конце. При этом, по его словам, нельзя исключать колебаний в пределах около 2,5 грн – преимущественно в сторону ослабления гривни. Однако лишь в случае "каких-то очень серьезных шоков".

"Без них относительная курсовая стабильность будет сохраняться", – отметил он.

В КИТ Group прогнозируют, что в начале 2026 года доллар будет находиться в рамках 42,5-43 грн. А в конце курс валюты будет составлять до 45 грн.

В то же время там признают: в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, а также значительных изменений на поле боя или в геополитической среде "прогноз потребует корректировки".

А если скоро мир?

Вместе с тем, отмечают специалисты, если допустить, что новый виток переговоров об окончании боевых действий в Украине все-таки принесет стране мир – относительно чего публично оптимистично настроены по меньшей мере США, – то это повлияет и "на курсовые колебания и их траекторию".

Дело в том, пояснили в КИТ Group, что окончание активной фазы войны может повлиять на то, какие объемы международной помощи будет получать Украина. А кроме того:

Произойдет ли сокращение дефицита госбюджета.

Что будет происходить в энергетическом секторе.

Сколько людей вернутся из эмиграции.

Какой будет бизнес-активность.

Что будет происходить на рынке труда.

Какой будет ситуация с экспортом.

Как изменится индекс потребительских цен и индекс цен производителей и тому подобное.

Ощутимых изменений ожидает и Гетьман. В частности, по его словам, прекращение огня может привести к тому, что Украина значительно уменьшит объемы импорта, результатом чего станет "радикальное сокращение нашего отрицательного торгового баланса".

А это уже, подчеркивает эксперт, может привести к значительному усилению гривни. В частности, он не исключает, что НБУ может обновить ее курс до 40 грн/доллар.

Тем не менее эксперт скептически настроен относительно возможного осуществления такого сценария в ближайшем будущем. Ведь, по его прогнозу, в 2026 году активная фаза войны все еще будет продолжаться.

Стоит ли скупать доллары

Вместе с тем опрошенные нами аналитики отмечают: делать ставку исключительно на доллары как способ сохранения и приумножения сбережений все же не стоит. Ведь, пояснил Гетьман, "если курс стабилен, то деньги точно не будут приумножаться, максимум – будут сохраняться, а то и даже немного обесцениваться".

"Поэтому лучше всего – это диверсифицировать. Можно, условно, 50% хранить в гривневых инструментах – высоколиквидных, которые полностью гарантируются государством, вроде военных облигаций. А вторую часть – доллар плюс евро, 50 на 50, например. Но не прятать их под подушкой, а вложить в валютные депозиты", – советует эксперт.

В свою очередь, в КИТ Group призвали украинцев обращать внимание на курсы, которые банки выставляют для разных способов покупки валюты. Ведь в одних случаях можно приобрести меньше, в частности, долларов, чем в других.

"Например, в случае покупки на карту курс банка может составлять 42,55 грн/доллар. А в отделении того же банка, где открыта карта, – 42,5 грн/доллар", – объяснили специалисты.