Макрон предал Мерца, и за это ему придется заплатить – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон фактически отказался поддержать канцлера Германии Фридриха Мерца в вопросе использования замороженных активов России для помощи Украине. Это произошло в конце обсуждений в рамках Евросоюза, когда Париж неожиданно присоединился к лагерю противников такого решения. События происходили накануне декабрьских заседаний Евросовета.

На это обращает внимание Financial Times и пишет, что Мерц был одним из главных лоббистов идеи направить 210 млрд евро замороженных российских активов на поддержку Украины. Издание пишет, что Франция публично избегала четкой позиции, хотя в Берлине рассчитывали на союзника. Один из источников FT заявил: "Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить цену".

Неожиданный разворот

По данным собеседников издания, в частных разговорах команда Макрона повторяла аргументы противников конфискации активов. Речь шла о сомнениях относительно законности и возможных рисках для финансовой системы. Но все это озвучивалось без публичных заявлений, как бы между прочим.

В итоге Франция стала на сторону Бельгии, Италии и других стран, которые выступили против изъятия российских средств. Это решение в Берлине восприняли болезненно. По словам источника FT, Макрон поддержал позицию премьер-министра Италии Джорджи Мелони, поскольку не имел пространства для маневра внутри страны.

Смена ролей в ЕС

Ситуация с активами РФ, как отмечает издание, обнажила новый баланс сил в Евросоюзе. Германия сейчас действует активнее и настойчивее, тогда как Франция медлит с ключевыми решениями. Мерц продвигает шаги, которые прямо касаются поддержки Украины и усиления роли ЕС в сфере безопасности.

Франция же, по оценкам экспертов, более сдержанна из-за высокого государственного долга и внутренней политической нестабильности. Это контрастирует с предыдущими годами, когда именно Париж считали двигателем европейских инициатив, а Берлин часто называли тормозом.

Одна из эксперток в комментарии Financial Times отметила, что многие нынешние политики ЕС имеют французское происхождение. Но в то же время в Брюсселе растет ощущение, что Париж все чаще ставит национальные интересы выше общих. Она добавила, что старое представление о Франции как стране громких заявлений без решительных действий снова возвращается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 18 и 19 декабря лидеры ЕС так и не решились использовать замороженные активы России. Вместо этого было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро на 2026–2027 годы без привлечения средств РФ.

