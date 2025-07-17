Как назвать на украинском 'маргаритку': два варианта перевода

В быту часто встречаются кальки, которые стали привычными, но не имеют основы в украинской языковой традиции. Одно из таких слов – "маргаритка". Его употребляют, говоря о садовом цветке, однако такая форма является ошибочной.

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На самом деле украинский язык имеет свои собственные названия для этого растения. OBOZ.UA рассказывает детали.

Слово "маргарітка" является калькой с русского "маргаритка".

Стокротка – это наиболее устоявшееся украинское название, зафиксированное в словарях, художественной литературе и ботанической терминологии. Стокротка – это однолетнее или многолетнее декоративное растение из семейства астровых, которое имеет мелкие белые, розовые или красные цветки. Этот вариант часто упоминают украинские классики: Михаил Старицкий, Александр Бойченко, другие.

Маргаритка – эта лексема также имеется в словарях и является синонимом к стокротке. Именно такую форму (без вставного "и" перед суффиксом) употреблял, в частности, Иван Франко:

Форма "маргаритка" считается нормативной, в отличие от искаженной "маргарітка", которая вошла в обиход как суржик.

Кстати, в украинском языке слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или и наоборот. Для примера можно привести слова "простий", "також" і "завжди" – современные словари фиксируют двоякое ударение. Но историки языка говорят, что раньше ударение было одно: прóстий, такóж, зáвжди. Подробнее о том, какие украинские слова имеют два ударения и почему так получилось – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как на украинском будут "ландиши" и "сірень".

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