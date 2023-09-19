Как на украинском будут 'ландыши' и 'сирень': правильные названия цветов

Пахучие и красивые "ландыши" или "сирень" способны украсить комнатную и наполнить ее приятным ароматом, но, к сожалению, своими названиями они лишь загрязняют украинский язык. Суржик заполонил большинство украинских регионов и люди используют русскоязычные кальки вместо благозвучных слов.

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, как правильно назвать весенние цветы. По его словам, большинство украинцев допускают распространенные ошибки.

Например, "ліс прикрашають не ландиші, а конвалії", "обабіч доріг жовтіють не одуванчики, а кульбаби", "у дворі нас зустрічає не сірєнь, а бузок", "клумби рясніють не анютиними глазками, а зозулиними черевичками". Зозулині черевички в народе еще называют брАтки.

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Также люди часто говорят "бархатці" или "чорнобривці" на оксамитки. Это растение радует нас своим цветом с конца мая до первых морозов.

Авраменко еще объяснил, как правильно перевести фразеологизм "бросаться в глаза". Украинцы используют дословный перевод "кидатися в очі".

Но о чем-то заметном, примечательном, ярком на украинском правильно говорить "впадає в очі" или "впадає у вічі". Это равнозначные варианты, выбирать между которыми можно по своему усмотрению, в зависимости от стиля речи или личных предпочтений.

Слово "кидатись" в украинском языке имеет значение быстро двигаться в каком-то направлении, нападать или же намеренно падать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как на украинском сказать "оставить в покое".

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