Как назвать на украинском 'голубику': правильный перевод

В последние годы эта ягода приобретает все большую популярность. Ее едят свежей или добавляют в блюда, а найти ее можно даже на прилавках небольших супермаркетов. И при такой распространенности до сих пор не все умеют называть ее правильно на украинском языке.

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Конечно, речь идет о растении семейства брусничных, ягоды которого имеют темную окраску с естественным светлым напылением, имеющим голубой оттенок. На русском его называют "голубика". OBOZ.UA разбирался, каким является правильное украинское название ягоды.

Словари здесь весьма однозначны. Эта ягода называется "лохина". Данное существительное используется как в торговле, так и в научной литературе. То есть, встретить его можно и на ценнике, и в справочнике по сельскому хозяйству. Это слово является литературным.

Но, конечно, это не единственное название голубики. Украинский язык богат диалектами, и в некоторых местностях растение начали называть по-своему. Если вы где-то услышите слова буяхи", "голубиця", "п’яниця", "лохані" и даже "гонобобель", так и знайте - это о ней.

По внешнему сходству голубику могут путать с черникой. Отличия между этими плодами кроются внутри. Если разрезать ягоду, голубика будет иметь внутри светло-зеленую мякоть, а черника - красную или фиолетовую.

Если вы любите ягоды, то вот целый словарик, как правильно называть их на украинском языке:

голубика – лохина;

черника – чорниця;

клубника – полуниця;

земляника – суниця;

ежевика – ожина;

крижовник – аґрус;

клюква – журавлина;

шиповник – шипшина;

рябина – горобина;

боярышник – глід;

смородина – если черная, то смородина, а красная или белая – порічки.

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