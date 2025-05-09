Знают не все: что такое 'трускавка' и как правильно ставить ударение

Одним из крупнейших и самых влиятельных диалектов современного украинского языка является галицкий. Он формировался под сильным влиянием польского и содержит слова, которые могут быть непонятными жителям других регионов Украины.

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Одним из таких слов является существительное "трускавка". OBOZ.UA разбирался, что оно означает, как его правильно использовать и где в нем ставить ударение.

Это слово можно найти в словарях галицизмов, а также в словаре из произведений Ивана Франко. Оно является синонимом существительного "клубника". И это заимствование из польского языка. Там эту ягоду именно так и называют truskawka. Поэтому, если услышите на базаре во Львове или Ивано-Франковске: "Почім ваші трускавки", не удивляйтесь, это о привычном и любимом многими летнем продукте.

Ударение в этом слове ставят двумя способами: трУскавка или трускАвка. Хотя, если ориентироваться на польский язык, то типичным для него является ударение на предпоследний слог, а следовательно нормативным является вариант трускАвка. Второй способ ударения сформировался под влиянием украинского языка.

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