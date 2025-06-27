Как назвать 'бархат' и 'кружево' на украинском: правильный перевод

Мы ежедневно одеваемся в одежду и описываем друг другу свои вещи. Но после десятилетий русификации не всегда можем вспомнить для этого правильные слова на украинском языке.

Видео дня

Проверить знания украинцев в этой сфере, а заодно рассказать о правильной лексике решила учительница словесности из Днепра Светлана Чернышова. На своем YouTube-канале она разместила ролик, в котором расспросила прохожих, смогут ли они перевести с русского слова, связанные с темой одежды. Причем выбрала те лексемы, которые полностью отличаются в обоих языках.

Часто люди, которые долго пользовались русским, "переводят" такие слова, просто несколько меняя их звучание, делая их более "украинскими" по фонетике или структуре. Именно так возникает явление суржика.

Своим собеседницам на видео Светлана также предложила правильный перевод таких сложных слов. Вот какой словарик можно составить с помощью ее видео:

бархат – оксамит;

рубашка в клеточку – картата сорочка;

пестрый – строкатий;

кружево – мереживо;

блестки – блискітки;

хлопок – бавовна.

Вот еще несколько полезных лексем на эту тему, которые также стоит запомнить:

воротник – комір;

галстук – краватка;

льняной – лляний;

на запах – на затих;

пайетки – лелітки;

чулки – панчохи;

носки – шкарпетки;

перчатки – рукавиці;

полосатый – смугастий;

рубашка – сорочка;

нижнее белье – спідня білизна;

стелька – устілка;

брюки – штани;

голенище – халява;

платок – хустка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как слово "китайка" связано с одеждой и почему так нельзя называть женщину из Китая.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.