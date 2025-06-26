Не 'китайка' и 'корейка': как называть жительниц Китая и Кореи

Феминитивы обогащают украинский язык, делая его более точным и выразительным. Они помогают избегать обобщений и обеспечивают четкость высказывания. Однако не всегда легко подобрать правильную форму, особенно когда речь идет о национальной или этнической принадлежности.

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Например, многие колеблются, как корректно называть жительниц Китая и Кореи. Часто встречаются варианты "китайка" и "корейка", однако это кальки, которые не соответствуют нормам языка. Детали рассказала языковед Ольга Багний.

Правильные феминитивы – "китаянка" и "кореянка". Именно эти формы рекомендованы языковедами для обозначения женщин, которые являются гражданками или выходцами из Китая и Кореи.

Формы же "китайка" и "корейка" в украинском языке существуют, но имеют совсем другие значения:

Китайка – это название шелковой ткани, обычно синего цвета, которую импортировали из Китая. Впоследствии этим словом начали называть и хлопчатобумажную ткань. Кроме того, китайка – это морозостойкий сорт яблони с мелкими плодами.

Йому Дидона підослала.. Штани і пару чобіток, Сорочку і каптан з китайки (Іван Котляревський).

Корейка – кулинарный термин, означающий спинную часть туши мясного животного, из которой готовят отбивные.

Для лучшего запоминания этой разницы языковеды шутят:

Китаянка запекла соковиту корейку, а кореянка з’їла невелику китайку.

Кстати, задумывались ли вы когда-нибудь, как называют резидентов Монако? Почему-то сразу приходят на ум слова вроде "монаквець" или "монаквієць", которых, конечно, не существует в украинском языке. Догадаться по аналогии очень трудно, почти невозможно. OBOZ.UA рассказывал, как правильно называть жителей Монако.

OBOZ.UA также отмечал, что немало вопросов до сих пор возникает относительно жителей города Кременчуг. Традиционно в народе закрепилось суржиковое "кременчужани". Как правильно назвать жителей Кременчуга – читайте в материале.

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