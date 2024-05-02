Как благозвучно назвать подругу на украинском: знают не все

Дружба дарит светлые и радостные эмоции. Что может быть лучше, чем посидеть с подругой за чашечкой кофе, встретиться в парке и обсудить все важные события. Настоящие друзья поддержат, поймут и дадут ценные советы.

Языковеды отмечают, что у слова "подруга" достаточно интересный синоним. OBOZ.UA рассказывает, откуда происходит слово "колежанка" и что оно означает.

Многие считают, что слово "колежанка" пришло к нам из польского языка. На самом деле, оно имеет латинское происхождение и возникло от лексемы "коллегиум", что означает "общество, совместная служба, сотрудничество".

"Колежанкой" называют не только коллегу по работе, но и подругу. Это слово ранее чаще употребляли в западных областях Украины, но сейчас оно приобретает более активное распространение.

Лексема встречается в литературе, но больше всего употребляется в повседневном общении. Так что "колежанкой" можно называть подругу, коллегу или просто знакомую. Однако следует отметить, что такой синоним приемлем для бытового языка, а во время официально-делового общения все же лучше использовать слова "коллега" или "подруга".

Приводим примеры употребления слова "колежанка" в предложениях:

Ми з колежанкою ніяк не могли зрозуміти, де допустили помилку у звіті.

Олена сказала чоловіку, що вдома буде пізно, бо ввечері зустрінеться з колежанкою.

У Катерини з колежанкою швидко зав’язалися дружні стосунки.

Кстати, пытаясь очистить язык от суржика и русизмов, в обиходе все чаще можно услышать использование слова "філіжанка", вместо "чашка". OBOZ.UA разбирался, означает ли это, что, прося "чашку кофе" мы прибегаем к языковой кальке.

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