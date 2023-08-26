'Чашка' или 'філіжанка'? Как правильно сказать на украинском

Кофе стал непременным атрибутом современного образа жизни. Пытаясь очистить украинский язык от суржика и русизмов, в обиходе все чаще можно услышать использование слова "філіжанка", вместо "чашка".

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В кафе Львова, Тернополя, Ивано-Франковска или Ужгорода издавна традиционно заказывали "філіжанку кави". Значит ли это, что, прося "чашку кофе", мы прибегаем к языковой кальке? Ответ на этот вопрос дала филолог, писательница и преподавательница Марина Герасименко.

"Чашка", "філіжанка", "горнятко" и даже "кухлик" – в украинском языке есть много слов, означающих емкость для подачи кофе. Эти слова являются синонимами, однако имеют свои особенности по употреблению. Разберем каждый по отдельности.

"Чашка кави"

Чашка – это небольшой сосуд (обычно с ушком), сделанный, например, из фарфора или фаянса. В чашке подают чай, кофе, какао и другие напитки. Так что можно заказывать в кафе "чашку кофе" – это не суржик и не русизм.

"Філіжанка кави"

"Філіжанка кави" – звучит довольно благозвучно, согласитесь. Это слово пришло к нам из польского – filiżanka, вероятно, через турецкое (fincān, filcān) или румынское (filigean) посредничество.

Фактически это типичное польское слово, исторически используемое в областях, находящихся в составе Польши или Австро-Венгерской империи. Оно стало привычным для большинства регионов Украины, и, хотя мнения языковедов по поводу использования этого слова отличаются, точно не будет ошибкой заказать "філіжанку" свежемолотого кофе с круасаном на завтрак.

"Горнятко"

"Горнятко" – это не синоним чашки. "Горнятком" называют маленький горшок, в который кладут еду, наливают суп или уху – но не горячие напитки.

"Кухлик"

"Кухлик кави, будь ласка" – такой заказ звучит довольно экстраваганто. "Кухлик" – это то, что на русском называют "кружка". Кухлик" больше по размеру, чем чашка, и имеет преимущественно цилиндрическую форму. Кружка может быть металлической или керамической. Разница также в том, что в чашку наливают в основном горячие напитки, а кружка подойдет и для холодных. Например: ""Олеся принесла кухоль джерельної води", "На столі стояв кухоль темного пива".

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