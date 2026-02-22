Словакия приняла важное решение по украинцам: что нужно знать беженцам

Словакия автоматически продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года на основании решения Европейского Союза (ЕС). Статус и в дальнейшем обеспечивает право на проживание, работу, медицину и образование без необходимости повторного оформления для большинства людей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Решение было принято на уровне Европейского Союза – его одобрил Совет Европейского Союза, а на национальном уровне закрепило постановление правительства Словакии от 21 февраля 2025 года.

Таким образом, страна синхронизировала свое законодательство с европейскими решениями по поддержке украинских беженцев. В ведомстве отметили, что новый срок действия защиты применяется без дополнительных действий со стороны большинства лиц, которые уже имеют этот статус.

Украинцы могут самостоятельно проверить актуальный срок действия временной защиты через официальный портал МВД Словакии, это рекомендуется сделать, чтобы убедиться, что данные в системе обновлены корректно и без ошибок. После регистрации или подтверждения временной защиты человек получает бумажное подтверждение формата A4, этот документ:

служит временным подтверждением законного пребывания;

действует максимум 90 дней;

используется до момента изготовления пластиковой карты на проживание.

Если во время первичной регистрации заявление на карточку не было подано – например, из-за отсутствия адреса для доставки, – это можно сделать позже. В таком случае нужно повторно записаться через резервационную систему МВД.

Какие права дает временная защита

законное проживание на территории страны;

доступ к государственной системе здравоохранения;

право на образование для детей и взрослых;

возможность легально работать без дополнительных разрешений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что, начиная с 5 марта, на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.

