В ЕС запустят новый удобный для украинцев поезд: стоимость билетов и маршрут

Чешская железнодорожная компания Leo Express готовится к запуску железнодорожного рейса, который позволит украинцам с комфортом путешествовать между Польшей, Чехией и Германией. Стоимость билетов на весь маршрут (в зависимости от класса вагона и даты покупки) будет начинаться от 2,8 тыс. грн.

Видео дня

Об этом сообщает Blesk.cz. Маршрут удобно согласован с расписанием поездов "Укрзалізниці", курсирующих до Перемышля.

Маршрут движения

Первый поезд отправится в рейс 31 июля. Общая протяженность маршрута превышает 1300 км и соединяет ключевые транспортные узлы Центральной и Западной Европы: Краков, Остраву, Прагу, Усти-над-Лабем, Дрезден и Лейпциг.

Отмечается, что из-за финансовых разногласий с польским государственным оператором PKP Intercity с 25 июня рейс осуществлялся в сокращенном формате (Богумин – Франкфурт) с добавлением привязанного автобуса.

Важно обратить внимание: опубликованное расписание движения из Перемышля на данный момент действует только до конца августа. Если в течение месяца не будут согласованы изменения в новое польское расписание, маршрут снова могут временно сократить до участка Богумин – Франкфурт.

Расписание движения и стыковки с украинскими поездами

Из Украины в Германию

Leo Express отправляется из Перемышля в 12:04 и прибывает во Франкфурт на следующий день в 07:22 (время в пути — более 19 часов).

и прибывает (время в пути — более 19 часов). Все утренние поезда из Киева и Запорожья (прибытие в 3:30, 5:00, 8:19) оставляют достаточно времени для пересадки. При отсутствии задержек успевают и пассажиры рейса в 11:20 из Кременчуга, Одессы и Киева.

Из Германии в Украину

Отправление из Франкфурта в 15:03 , прибытие в Перемышль на следующий день в 11:25 (более 20 часов в пути).

, прибытие (более 20 часов в пути). Ближайший поезд в Украину (в направлении Кременчуга, Одессы и Киева) отправляется в 16:20, что дает около 5 часов на прохождение польского пограничного контроля и пересадку.

Стоимость билетов

Стоимость проезда зависит от даты покупки, дня недели и выбранного класса вагона: сидячие места, кушетка (спальные места), женские и смешанные купе. Пассажирам придется заплатить:

полный маршрут (Перемышль — Франкфурт): от 1319 до 6049 чешских крон (ориентировочно 55–250 евро, или 2786–12774 грн по актуальному курсу);

от (ориентировочно 55–250 евро, или 2786–12774 грн по актуальному курсу); Прага – Перемышль: сидячие места – 599–799 крон (1265–1688 грн) , спальное место – 2399–3589 крон (5066–7580 грн) .

сидячие места – , спальное место – . минимальный промо-билет: от 239 крон (505 грн) на короткие отрезки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы массово жалуются на дефицит билетов на поезда "Укрзалізниці" в разгар летнего сезона, однако в компании объясняют, что быстро увеличить количество поездов невозможно. Причина заключается в том, что вагоны большинства европейских стран технически несовместимы с украинской железной дорогой, а новый подвижной состав в Украине производит только один завод, возможности которого физически ограничены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!