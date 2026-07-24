Какая будет погода в Украине на выходных: синоптик дала прогноз и сделала важное предупреждение

В Украине в выходные, 25–26 июля, ожидается комфортная летняя погода без резких перепадов температуры. В то же время в ряде регионов возможны дожди, грозы и шквалы.

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Также ожидаются локальные опасные погодные явления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко

Погода на субботу, 25 июля

В субботу, 25 июля, температура воздуха в Украине в течение дня составит +24…+27 градусов, в западных областях будет немного прохладнее – +20…+24 градуса.

Ночью кратковременные дожди возможны местами на севере и западе страны. Днем осадки наиболее вероятны в западных областях, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, в Крыму и на Запорожье. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Погода на воскресенье, 26 июля

В воскресенье, 26 июля, температура воздуха повысится до +25…+29 градусов, в Закарпатье возможно повышение до +30 градусов. В то же время в восточных областях будет прохладнее – +20…+23 градуса.

Дожди ожидаются именно в восточных регионах, а также в Крыму, Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах возможны сильные ливни, грозы и шквалы, поэтому синоптики призывают к осторожности. В остальных областях Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве 25–26 июля

В столице 25–26 июля преимущественно без осадков. Только в ночь на субботу возможен кратковременный дождь.

В субботу температура воздуха в Киеве поднимется до +25 градусов, а в воскресенье – до +28 градусов.

Чего ожидать в начале недели

В начале следующей недели прогнозируются резкие колебания температуры. В понедельник ожидается жаркая погода, тогда как во вторник и среду снова станет прохладнее.

По предварительным оценкам, начало августа вернет более классическую летнюю погоду со стабильным теплом.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 19 июля, Ивано-Франковскую область накрыла сильная непогода. В области выпал крупный град, а мощные ливни охватили ряд городов.

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