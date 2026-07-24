Будут ли с августа мобилизовывать мужчин в возрасте 60+: подробное объяснение

С 1 августа в Украине не планируется повышать предельный возраст мобилизации мужчин . Общее правило остается неизменным: мобилизации подлежат мужчины до 60 лет, однако для некоторых категорий предусмотрены исключения.

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OBOZ.UA сообщает, что мужчин старше 60 лет могут привлекать к службе только в отдельных случаях. Речь идет об офицерах запаса до 65 лет или гражданах, которые самостоятельно решили заключить контракт с Вооруженными силами Украины.

Предельный возраст для призыва, как и раньше, остается на уровне 60 лет. Однако существуют категории военнообязанных, которые могут служить дольше. В частности, офицеров запаса могут призвать на военную службу до 65 лет.

Кроме того, для граждан старшего возраста действует добровольная программа "Контракт 60+". Она дает возможность мужчинам старше 60 лет по собственному желанию вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Чтобы подписать такой контракт, необходимо пройти военно-медицинскую комиссию и получить заключение о годности к службе. После этого кандидат должен получить согласие выбранной воинской части, подать документы в ТЦК и заключить контракт сроком на один год.

Программа также предусматривает испытательный срок, который может длиться до шести месяцев. По его итогам, если военнослужащий успешно проходит этот этап, контракт может быть продлен.

Такой подход позволяет оценить возможности человека перед дальнейшим прохождением службы. Командование воинской части и сам военнослужащий могут понять, насколько эффективно человек способен выполнять поставленные задачи.

При этом мужчин старшего возраста не привлекают к службе в штурмовых подразделениях и к выполнению наиболее опасных боевых задач непосредственно на передовой. Обычно таких военнослужащих могут направлять на другие направления работы. Среди них: логистика, обеспечение подразделений, организация перевозок, связь, ремонт и обслуживание военной техники, а также подготовка других военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начал действовать новый механизм добровольного призыва во время мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на военно-медицинскую комиссию.

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